Um sonho que se transformou em pesadelo... Será que a tão esperada negociação do Al-Ahli do Saudi foi suspensa?

O Al-Ahli saudita sofreu um duro golpe em suas tentativas de reforçar o elenco durante a atual janela de transferências de verão, depois que uma das principais contratações solicitadas pelo alemão Matthias Jaissle, técnico da equipe, ficou ameaçada de fracassar antes do início da nova temporada.

Até o momento, o Al-Ahli havia conseguido fechar três contratações de verão, após contratar o meio-campista armênio Edward Spirtseyan, vindo do Krasnodar, da Rússia, o zagueiro gambiano Abubakar Sidi Kinteh, do Tromsø, da Noruega, além de Mishaal Al-Mutairi, vindo do clube de Abha.

De acordo com o jornal português “Abola”, a contratação de Francesco Trincão, estrela do Sporting de Lisboa, enfrenta alguns obstáculos que ameaçam impedir sua conclusão nos próximos dias, apesar do forte desejo do Al-Ahli em contratar o jogador.

O jornal explicou que a diretoria do Al-Ahli chegou a um acordo com o Sporting de Lisboa sobre a transferência de Trincão, mas a posição do próprio jogador representa o maior obstáculo para a conclusão da negociação, já que o clube saudita ainda não obteve seu consentimento definitivo até o momento.

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O jornal indicou que alguns detalhes relacionados ao contrato e a vontade do jogador de definir seu próximo passo podem complicar as negociações, o que levanta dúvidas sobre a capacidade do Al-Ahli de fechar o negócio no qual depositava grandes esperanças.

Trincão era um dos nomes mais cotados por Matthias Jaissle para reforçar o ataque da equipe, devido às habilidades técnicas e à vasta experiência do jogador português em competições europeias.

A diretoria do Al-Ahli busca continuar reforçando o elenco antes do início da nova temporada, mas o caso de Trincão tornou-se, neste momento, um verdadeiro teste à capacidade do clube de convencer o jogador e transformar o acordo com o Sporting de Lisboa em uma negociação concretizada.