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Um sonho que antecipou o seu tempo... O desejo de Messi na Copa do Mundo se torna realidade após 20 anos!

Especiais e Opinião
L. Messi
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
EUA

A Carta do Pulga: palavras de um jovem sonhador para um encontro com uma lenda

Alguns podem pensar que os sonhos são apenas desejos que acabam sendo engolidos pelo tempo, mas, no caso de Lionel Messi, a história foi diferente. Há 20 anos, ele era um jovem de 18 anos, tentando apenas encontrar seu lugar entre os grandes da seleção argentina, e falava timidamente sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo. Em meio a esses pequenos sonhos, ele expressou um desejo que, na época, parecia inatingível: disputar a final da Copa do Mundo contra a Espanha.

E, após duas décadas inteiras, o destino quis que aquelas palavras voltassem a ele, mas desta vez não como um jogador promissor, e sim como uma lenda que fez história no futebol.

Depois de conquistar todos os títulos possíveis com o Barcelona e a Argentina, e de ser coroado campeão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, Messi se prepara para disputar a terceira final de sua carreira, após ter perdido a final de 2014 para a Alemanha, e agora busca seu segundo título mundial ao liderar a Argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo, no estádio “MetLife”, na cidade de Nova Jersey, depois que o “Tango” eliminou a Inglaterra nas semifinais, enquanto a Espanha passou às custas da França.

Uma mensagem de duas décadas atrás

Em 8 de dezembro de 2005, durante uma entrevista à agência de notícias espanhola, Messi falava sobre seus sonhos com o Barcelona e a seleção argentina, poucos meses antes da Copa do Mundo na Alemanha.

Ele disse na época que desejava conquistar a La Liga e a Liga dos Campeões com o Barcelona, para depois encerrar a temporada com a conquista da Copa do Mundo pela Argentina, antes de acrescentar um desejo que, naquele momento, parecia mais uma fantasia: “Seria maravilhoso se a final fosse entre a Argentina e a Espanha”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
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Argentina
ARG

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E não parou por aí: ele explicou o motivo de preferir esse cenário, dizendo: “Seria lindo disputar a final com a seleção do meu país contra o país onde jogo”.

E acrescentou, sorrindo: “Enfrentar Carles Puyol e tentar levá-lo a melhor em um confronto individual seria lindo; com certeza falaremos sobre isso mais tarde no vestiário do Barcelona”.

Os anos se passaram, e esse desejo não se concretizou nem na Alemanha, nem na África do Sul, nem no Brasil, nem na Rússia, nem no Catar, até que o destino voltou a sorrir e concedeu a Messi o encontro pelo qual ele esperou tanto tempo, mas nos Estados Unidos, após 20 anos completos.

É verdade que Messi enfrentou a Espanha três vezes após essa declaração, mas todos esses jogos foram amistosos, nos anos de 2006, 2009 e 2010, enquanto ele ficou de fora do confronto de 2018 devido a uma lesão.

O assunto de hoje... Um olhar diferente sobre a Espanha

Após a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, o nome da Espanha voltou a aparecer nas declarações de Messi, mas desta vez pelos olhos de um capitão experiente que conhece bem seu adversário.

Após a vitória sobre a Inglaterra, ele disse: “A Espanha é uma seleção fantástica, com um estilo de jogo que conheço muito bem. Eles têm uma filosofia de futebol que seguem há muitos anos.”

E acrescentou: “Conheço muitos jogadores, e vários deles jogam pelo Barcelona, time que adoro e acompanho constantemente; por isso, espero uma partida bastante equilibrada”.

Enquanto há vinte anos falava sobre um possível confronto com Puyol, hoje ele fala sobre toda a seleção espanhola, depois de ter se tornado um dos principais responsáveis pela identidade do Barcelona que ele conhece tão bem.

Das palavras de Maradona... à homenagem à sua memória

Em uma entrevista de 2006, Messi não escondeu sua grande alegria pelo apoio que recebeu do lendário Diego Armando Maradona, depois que este o descreveu como o herdeiro da camisa número 10.

Ele disse na época: “Sempre fico feliz em ouvir palavras bonitas sobre mim, especialmente quando vêm do maior jogador da história”.

E acrescentou: “O fato de Maradona dizer que deseja que eu herde a camisa número 10 é algo incrível para mim, mas ficarei feliz com qualquer número; o importante é estar na seleção”.

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Vinte anos depois, os papéis se inverteram. Messi não é mais aquele jovem jogador que recebia palavras de apoio de Maradona, mas passou a carregar seu legado e a honrar sua memória nos momentos mais importantes.

Após a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, o capitão da Argentina disse: “Tenho certeza de que Diego está curtindo esse momento lá de cima... Essa vitória é para ele; sempre foi um dia muito especial”.

E acrescentou: “Estou feliz por ter conseguido proporcionar essa alegria a ele e espero, do fundo do coração, que ele a aproveite”.

Ele também falou sobre sua relação especial com o ícone argentino, dizendo: “Tivemos sorte de ter vivido na época do Diego. Eu não queria me despedir dele, e sei que ele me amava... Tenho orgulho de todos os momentos bonitos que passamos juntos”.

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