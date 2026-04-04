O Barcelona intensificou suas buscas por um novo ala esquerdo no mercado de transferências, em meio à incerteza que envolve o futuro do craque inglês Marcus Rashford.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o Barcelona pretende contratar um jogador especializado na posição de ala esquerdo com um futuro promissor, tendo a diretoria esportiva definido uma lista específica de nomes, liderada pelo marfinense Yann Diomande, estrela do Leipzig, que teve um desempenho impressionante nesta temporada, embora a operação pareça extremamente difícil devido ao alto custo do jogador.

Os olheiros do Barcelona acompanham o jogador marfinense há muito tempo, mais precisamente desde sua passagem pelo Leganés, de onde se transferiu para o Leipzig em uma das transações mais importantes da história da Segunda Divisão espanhola, por 20 milhões de euros, após grande destaque com o time madrilenho.

O clube alemão comprovou o sucesso de sua aposta no jogador depois que seu valor de mercado dobrou em dois anos, chegando a 70 milhões de euros. O Barcelona vê em Diomandé o “ala do futuro”, que não suscita dúvidas técnicas, mas seu alto preço e o fato de sua posição não ser considerada uma prioridade estratégica máxima no momento o afastam do “Camp Nou”.

O Barcelona se informou sobre a situação de Diomande e confirmou que as chances de contratá-lo atualmente são quase nulas, especialmente com o Chelsea e o Liverpool dispostos a pagar valores superiores a 60 milhões de euros para garantir seus serviços.

O jornal espanhol indicou que, apesar da dificuldade da negociação, o clube catalão se colocou na disputa com o Leipzig e o jogador, antecipando-se a quaisquer surpresas que possam ocorrer na janela de transferências.

O cenário das contratações do Barcelona pode mudar caso ocorra qualquer saída inesperada no ataque; apesar das garantias de que Rafeinha permanecerá após a Copa do Mundo, conforme seu desejo, a chegada de ofertas gigantescas por qualquer jogador ofensivo pode reativar as negociações com Diomande, já que ele é o jogador preferido da diretoria esportiva.



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