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Ahmed Mansy

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Um sonho adiado por três anos... A La Liga traz Hossam Awar de volta à Europa

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O astro argelino está prestes a deixar o Al-Ittihad

O argelino Hossam Aouar, meio-campista do Al-Ittihad, está prestes a retornar ao futebol europeu, desta vez pela La Liga, concretizando um sonho adiado por três anos inteiros.

O site “Africa Foot” informou que o Real Betis chegou a um acordo com o clube Al-Ittihad para a contratação definitiva de Hossam Aouar durante a próxima janela de transferências de verão, por cerca de 5 milhões de euros.

O site esclareceu que o clube espanhol também chegou a um acordo definitivo com o jogador argelino sobre os detalhes de seu novo contrato, e que a transação será anunciada oficialmente após a finalização de todos os detalhes.

Com isso, Aouar retorna às ligas europeias após apenas duas temporadas no Al-Ittihad, desde que se transferiu para o clube no verão de 2024, vindo da Roma, da Itália.

Durante esse período, o meia-atacante argelino desempenhou um papel fundamental na conquista dos títulos da Liga Roshen e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas pelos “Tigres”, na temporada 2024-2025, antes do grande declínio na temporada passada.

Esta não foi a primeira vez que o Real Betis tentou contratar o jogador de 28 anos, já que havia tentado levá-lo há três anos, mais precisamente no verão de 2023, quando ele defendia o Lyon, mas ele preferiu se transferir para a Roma naquela época.

Vale lembrar que Aouar disputou 69 partidas pelo Al-Ittihad nas duas últimas temporadas, nas quais marcou 28 gols e deu 8 assistências.

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