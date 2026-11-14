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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Um só camisa 7, uma só lenda, para sempre! Portugal faz mudança permanente no icônico número 7 da camisa em homenagem a Cristiano Ronaldo

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Portugal deu início oficialmente a uma nova era após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, mas o legado do lendário atacante ficará para sempre marcado na história da equipe. Antes do confronto com a Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA, a seleção portuguesa confirmou uma mudança inédita no design da icônica camisa 7 para garantir que a versão usada por CR7 permaneça inigualável.

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Uma homenagem gráfica única a CR7

A seleção portuguesa decidiu que a camisa 7 nunca mais será exatamente a mesma após a saída de seu maior jogador de todos os tempos. Enquanto a equipe se preparava para enfrentar a Dinamarca em Braga, representantes da federação revelaram uma alteração especial na fonte do número 7, que agora traz um pequeno traço interno. O detalhe gráfico, sutil mas significativo, busca diferenciar a versão usada por Ronaldo durante sua trajetória histórica de qualquer versão futura, garantindo que o desenho associado a seus recordes permaneça exclusivo de sua era.

A mudança visual é uma marca permanente de respeito por um jogador que redefiniu os padrões do futebol de seleções. As contas da federação portuguesa nas redes sociais compartilharam a novidade com uma mensagem comovente: “Hora de estrear um novo 7. Porque um será eterno”, conforme publicado por Portugal. Ao acrescentar um traço que atravessa o “7”, a federação criou uma separação visual entre o passado e o futuro da seleção portuguesa.

Homenagens no dia do jogo em Braga

A mudança no desenho é apenas uma parte de uma série mais ampla de homenagens planejadas para marcar a saída de Ronaldo do futebol de seleções. Antes do início da partida contra a Dinamarca, todos os integrantes da seleção portuguesa entrarão em campo com uma camisa de número 7, em uma demonstração coletiva de solidariedade e gratidão. As homenagens continuarão após o início do jogo, com uma interrupção planejada para o sétimo minuto. A partida será paralisada por sessenta segundos, permitindo que os torcedores no Estádio Municipal de Braga prestem uma última ovação de pé ao ex-capitão.

Esses gestos ocorrem após o anúncio de Ronaldo, em 5 de novembro, de que deixaria a seleção. A decisão veio depois de um período de atritos relatados com o técnico Jorge Jesus, que incluiu a saída antecipada do veterano atacante da concentração. Apesar da controvérsia no fim da carreira, seu impacto é inegável: ele levou o país ao título da Eurocopa de 2016 e a duas conquistas da Liga das Nações.

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A busca por um herdeiro definitivo

Embora o desenho da camisa tenha mudado, o número ainda precisa ser usado devido às regras da UEFA, que exigem que os jogadores sejam numerados de 1 a 23. Nesta Data Fifa, o ponta do Club Brugge Carlos Forbs recebeu a responsabilidade de vestir a famosa camisa. Forbs, porém, é considerado uma solução temporária diante da ausência de outros jogadores experientes. A hierarquia do elenco indica que o número acabará tendo um dono mais permanente quando os jogadores atualmente lesionados se recuperarem e Jesus definir seus planos táticos de longo prazo.

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Liga das Nações A

14 de nov. de 2026

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Rafael Leao, estrela do Milan, é amplamente visto como o principal candidato a herdar a camisa 7 em definitivo, embora uma lesão o tenha deixado indisponível para os jogos atuais. Enquanto isso, Jorge Jesus precisou tomar decisões difíceis na definição dos relacionados, deixando de fora jogadores como Goncalo Inacio e Matheus Fernandes para cumprir o limite do elenco. Independentemente de quem vista a nova versão da camisa, os 146 gols e 234 partidas de Ronaldo serão uma referência difícil de igualar para a próxima geração.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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