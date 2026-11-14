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Portugal deu início oficialmente a uma nova era após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, mas o legado do lendário atacante ficará para sempre marcado na história da equipe. Antes do confronto com a Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA, a seleção portuguesa confirmou uma mudança inédita no design da icônica camisa 7 para garantir que a versão usada por CR7 permaneça inigualável.

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Uma homenagem gráfica única a CR7

A seleção portuguesa decidiu que a camisa 7 nunca mais será exatamente a mesma após a saída de seu maior jogador de todos os tempos. Enquanto a equipe se preparava para enfrentar a Dinamarca em Braga, representantes da federação revelaram uma alteração especial na fonte do número 7, que agora traz um pequeno traço interno. O detalhe gráfico, sutil mas significativo, busca diferenciar a versão usada por Ronaldo durante sua trajetória histórica de qualquer versão futura, garantindo que o desenho associado a seus recordes permaneça exclusivo de sua era.

A mudança visual é uma marca permanente de respeito por um jogador que redefiniu os padrões do futebol de seleções. As contas da federação portuguesa nas redes sociais compartilharam a novidade com uma mensagem comovente: “Hora de estrear um novo 7. Porque um será eterno”, conforme publicado por Portugal. Ao acrescentar um traço que atravessa o “7”, a federação criou uma separação visual entre o passado e o futuro da seleção portuguesa.

Homenagens no dia do jogo em Braga

A mudança no desenho é apenas uma parte de uma série mais ampla de homenagens planejadas para marcar a saída de Ronaldo do futebol de seleções. Antes do início da partida contra a Dinamarca, todos os integrantes da seleção portuguesa entrarão em campo com uma camisa de número 7, em uma demonstração coletiva de solidariedade e gratidão. As homenagens continuarão após o início do jogo, com uma interrupção planejada para o sétimo minuto. A partida será paralisada por sessenta segundos, permitindo que os torcedores no Estádio Municipal de Braga prestem uma última ovação de pé ao ex-capitão.

Esses gestos ocorrem após o anúncio de Ronaldo, em 5 de novembro, de que deixaria a seleção. A decisão veio depois de um período de atritos relatados com o técnico Jorge Jesus, que incluiu a saída antecipada do veterano atacante da concentração. Apesar da controvérsia no fim da carreira, seu impacto é inegável: ele levou o país ao título da Eurocopa de 2016 e a duas conquistas da Liga das Nações.

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A busca por um herdeiro definitivo

Embora o desenho da camisa tenha mudado, o número ainda precisa ser usado devido às regras da UEFA, que exigem que os jogadores sejam numerados de 1 a 23. Nesta Data Fifa, o ponta do Club Brugge Carlos Forbs recebeu a responsabilidade de vestir a famosa camisa. Forbs, porém, é considerado uma solução temporária diante da ausência de outros jogadores experientes. A hierarquia do elenco indica que o número acabará tendo um dono mais permanente quando os jogadores atualmente lesionados se recuperarem e Jesus definir seus planos táticos de longo prazo.

Próximas partidas POR Liga das Nações A 14:45 DEN Assistir

Rafael Leao, estrela do Milan, é amplamente visto como o principal candidato a herdar a camisa 7 em definitivo, embora uma lesão o tenha deixado indisponível para os jogos atuais. Enquanto isso, Jorge Jesus precisou tomar decisões difíceis na definição dos relacionados, deixando de fora jogadores como Goncalo Inacio e Matheus Fernandes para cumprir o limite do elenco. Independentemente de quem vista a nova versão da camisa, os 146 gols e 234 partidas de Ronaldo serão uma referência difícil de igualar para a próxima geração.