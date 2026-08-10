"Alguns precisam de um ano sabático", ironizou "The Special One" ao ser questionado sobre uma pausa voluntária na carreira de treinador, se distanciando assim indiretamente de Guardiola. Embalado, Mourinho foi além: "Para mim, um ano sabático é um sinal de fraqueza, algo que eu odeio. Eu odeio essa palavra. Então não falem mais comigo sobre isso."

Guardiola chegou a tirar um ano de pausa após sua saída do Barcelona, em 2012. Atualmente, o catalão está se dando um tempo depois de dez anos no banco do Manchester City. Um acerto para assumir a seleção da Itália fracassou recentemente.

Mourinho, por sua vez, ressaltou que não consegue imaginar uma vida sem futebol. Seu mundo são "estádios com 50 mil ou 90 mil torcedores". Ele quer seguir trabalhando como treinador por pelo menos mais dez anos, possivelmente até os 70 e poucos. "Quero ganhar mais títulos", ressaltou o técnico de 63 anos. Ele só encontrará paz "quando ele lá de cima decidir que eu devo ir", acrescentou, apontando simbolicamente o dedo para o céu.

José Mourinho x Pep Guardiola: de colegas a rivais

O português, bicampeão da Liga dos Campeões, mantém com Guardiola uma amarga rivalidade pessoal. Os dois, que foram colegas no Barcelona no fim da década de 1990, se tornaram rivais de longa data no mais tardar na primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid (de 2010 a 2013): Guardiola comandava os blaugranas ao mesmo tempo e travou diversos duelos acalorados com o português em inúmeros Clásicos. Enquanto o futuro do espanhol é incerto neste momento, os Merengues anunciaram em junho o retorno de Mourinho a Madri.