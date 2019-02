Um simples tweet mostra o que pode ser o segredo do Atleti: longevidade

Formação principal da equipe possui jogadores com grande história no clube, mas esta pode ser a última chance de conquistarem um título juntos

A vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0 sobre a Juventus na última quarta-feira (20) causou certa surpresa no mundo do futebol por conta do favoritismo dado à Velha Senhora. No entanto, o triunfo Colchonero é resultado de uma coletividade construída há muito tempo.

Os onze iniciais que foram a campo no Wanda Metropolitano representam uma era de união e sucesso no clube. Entre todos os jogadores, o que possui menos tempo de casa é o atacante Antoine Griezmann, com cinco anos na equipe.

Brotherhoods of warriors aren’t built overnight. pic.twitter.com/4RREQTt1VR — Zach Lowy (@ZachLowy) 20 de fevereiro de 2019

Entre os outros atletas, os únicos que não tiveram vínculo contínuo no clube são Rodri, Saúl Ñiguez, Thomas Partey, Filipe Luís e Diego Costa. Mesmo assim, contando as idas e vindas, os citados possuem mais de cinco anos nos Rojiblancos cada um.

O responsável pela montagem desse projeto, Diego Simeone, também é um rosto conhecido pelos arredores do bairro Rosas. A oito anos ele dirige a agremiação e, nesse intervalo de tempo, ele acumulou sete conquistas: uma La Liga, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha, duas Europa Leagues e duas Supercopas da Europa, além de dois vice-campeonatos da Champions League.

Apesar disso, Diego Godín, Juanfran e Filipe Luís têm seus vínculos previstos para se encerrar no fim da temporada e não há movimentação para a renovação contratual de nenhum dos três. Por isso, a conquista da Champions é vista como o fechamento do ciclo e coroação do trabalho consistente e duradouro.