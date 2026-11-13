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A Federação Croata de Futebol e sua seleção deram um presente especial ao astro do ataque da Inglaterra Harry Kane antes do duelo entre os dois países pela Liga das Nações, na noite de quinta-feira.

O capitão da Croácia, Luka Modric, entregou a Kane uma réplica de uma bola histórica, de significado especial para o futebol croata, para celebrar a conquista do Ballon d'Or pelo artilheiro do Bayern de Munique e sua partida recorde pela seleção inglesa.

"Duas conquistas notáveis que representam sua carreira extraordinária e seu legado", escreveu a Croácia nas redes sociais, junto à imagem de Modric entregando o presente a Kane. A publicação também explicou a história da bola: "Em 1880, industriais ingleses levaram a primeira bola de futebol à Croácia, apresentaram o futebol aos moradores de Zupanja (cidade no leste da Croácia, nota da redação) e deixaram para eles um presente que se tornou parte da história do futebol croata."

Agora, a Croácia estava "orgulhosa de devolver, com esse gesto, uma réplica da bola histórica", prosseguiu a mensagem dirigida a Kane e à federação inglesa. "Um símbolo do vínculo eterno entre o futebol croata e o inglês."

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Harry Kane marca o gol da vitória da Inglaterra contra a Croácia

Em campo, no estádio de Wembley, em Londres, a Inglaterra abriu o placar aos 24 minutos com Morgan Rogers (FC Chelsea). Os croatas chegaram ao empate após quase uma hora de jogo, com Petar Sucic (Inter de Milão), antes de Kane marcar, pouco depois, o gol da vitória inglesa. O recém-coroado vencedor do Ballon d'Or, do Bayern de Munique, converteu um pênalti e definiu o placar em 2 a 1, aos 64 minutos.

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"Estou tentando absorver tudo", disse Kane à BBC após o apito final. Foi a 126ª partida do jogador de 33 anos pela seleção. Com isso, ele ultrapassou a lenda do gol Peter Shilton e se tornou o único recordista de jogos pela Inglaterra. "Bater esse recorde é uma conquista enorme na história do nosso esporte. Ver a coreografia, ter meus filhos presentes e ser celebrado por todas aquelas pessoas foi simplesmente incrível", afirmou Kane.

Getty Images

O astro do Bayern, premiado com o Ballon d'Or no fim de outubro, em Londres, relembrou "algumas semanas malucas. Isso naturalmente cobra seu preço, emocional, física e mentalmente. Embora eu seja muito bom em me concentrar nas minhas tarefas, é difícil encontrar um equilíbrio, porque a gente também quer aproveitar tudo isso."

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Kane recebe elogio especial: "É por isso que ele é vencedor do Ballon d'Or"

Além do presente dos croatas, Kane também recebeu, antes do apito inicial em Wembley, uma homenagem pelo recorde de jogos pela Inglaterra, entregue justamente pelo antigo recordista, Shilton. Os torcedores fizeram ainda uma coreografia nas arquibancadas. Kane entrou em campo com seus quatro filhos e também apresentou o Ballon d'Or ao público.

"É preciso reconhecer o mérito dele. Tratou a partida como qualquer outra. Ele é incansável, mantém sua dedicação e seu foco, e é exatamente isso que dá resultado. É por isso que ele é vencedor do Ballon d'Or. Sua atitude e seu empenho são incansáveis. Algo assim não acontece por acaso", elogiou o companheiro de equipe Rogers.

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Com a vitória, os ingleses garantiram de vez a classificação para a fase final da Liga das Nações, na primavera do ano que vem. Kane e companhia já têm assegurado ao menos o segundo lugar no Grupo 3 da Liga A. Se vencerem a última partida do ano, no domingo, na Espanha, os Three Lions ainda poderão ultrapassar os campeões mundiais e terminar na liderança do grupo.