Um silêncio constrangedor se instala quando perguntam a Gjivai Zechiël sobre seu futuro no Feyenoord

Gjivai Zechiël parece estar tudo menos certo de que continuará no Feyenoord na próxima temporada. Isso ficou claro em sua entrevista à ESPN após a final do playoff entre o Ajax e o FC Utrecht.

“Pernas pesadas, cansado, precisando de descanso”, começa Zechiël. “Um sentimento um pouco ambíguo. No fim das contas, você perde nos pênaltis, e aí você nunca sabe quem vai errar ou marcar. É realmente cinquenta por cento. Agora foi o Seb (Haller, red.) que errou, o que ninguém esperava.”

Apesar disso, o meio-campista não culpa ninguém. “No fim das contas, estou orgulhoso da equipe, de como lutamos todos juntos. Sou muito grato por isso. Acho que o Ajax simplesmente foi melhor do que nós hoje. Bom com a bola, muito seguro no controle, e nós perdíamos a bola muito rápido quando a tínhamos. Foi uma partida difícil.”

Zechiël disputou um total de 50 partidas pelo Utrecht nesta temporada, nas quais marcou 10 gols e deu o mesmo número de assistências. “Sou muito grato a Deus por ter podido viver isso, mas não esperava que… Olha, eu sabia que podia marcar gols e dar assistências, só que a comissão técnica me ajudou muito nisso. Treinaram muito para nos posicionarmos”, explica ele.

“Voltar para o Feyenoord e, então, definir metas no verão, certo?”, pergunta em seguida o repórter da ESPN, Vincent Schildkamp. “Mais ou menos isso, sim”, responde Zechiël de forma um tanto misteriosa. Schildkamp continua a perguntar, o que leva a um momento de constrangimento.

“Vamos ver o que vai acontecer”, Zechiël quebra o silêncio. “Twente? Não, acho que não. Para mim está tudo bem assim, acho que já falei o suficiente sobre isso. Vou simplesmente começar no Feyenoord e, a partir daí, vamos ver. Deixo isso a cargo dos meus agentes.”

Zechiël recebeu muitos elogios nesta temporada por seu desempenho no Utrecht, o que fará com que ele retorne ao Feyenoord no verão com uma boa impressão. Lá, ele ainda tem contrato até meados de 2028. Já havia ficado claro anteriormente que sua relação com o técnico Robin van Persie não é das melhores, embora os dois pareçam ter feito as pazes.