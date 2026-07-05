A seleção da França enfrenta um risco real no confronto contra o Marrocos, marcado para a próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Após uma vitória difícil sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo (1 a 0), a seleção francesa agora se concentra no confronto contra o Marrocos, e Didier Deschamps e seus jogadores terão que se preparar para essa partida com o máximo de cuidado.

Na verdade, três jogadores correm o risco de serem suspensos caso a equipe se classifique para as semifinais: Michael Oulissi, Mano Kone e Bradley Barkola.

Oulissi recebeu um cartão amarelo por uma ação imprudente nos últimos minutos da partida (90+7), enquanto

Kone, meio-campista da Roma, recebeu um cartão amarelo aos 81 minutos por uma entrada tardia em Juan Cáceres, enquanto Bradley Barkola foi o primeiro jogador a ser advertido na partida (minuto 19).

Após a semifinal, abre-se um novo capítulo. Espera-se que Oulissi, Parkola e Koné sejam titulares na partida contra o Marrocos, embora ainda haja dúvidas sobre a participação de Aurélien Tchouaméni devido a uma lesão no ligamento colateral, por isso eles terão que ter cuidado.

Caso a França se classifique para as semifinais da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, enfrentará Portugal, Espanha, Estados Unidos ou Bélgica em Dallas, no dia 14 de julho.

Por sua vez, o site “Foot Mercato” informou que a Federação Francesa está estudando a possibilidade de recorrer para anular o cartão recebido por Oulissi, considerando-o imerecido.

O atacante francês de 24 anos (22 partidas pela seleção) recebeu uma advertência devido a uma discussão com Matias Glarza, mas as imagens mostram claramente que ele não tocou no adversário.

Embora o jogador francês tenha colocado o dedo nos lábios diante de Glarza, que caiu no chão em seguida, a Federação Francesa de Futebol está avaliando a possibilidade de solicitar à FIFA a anulação do cartão amarelo concedido ao jogador do Bayern de Munique nos acréscimos.