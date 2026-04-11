Um retorno que preocupa os Faraós... A seleção da Nova Zelândia recebe um grande reforço antes da Copa do Mundo

A seleção da Nova Zelândia recebeu um grande impulso antes do início da Copa do Mundo de Futebol, depois que o clube inglês Nottingham Forest anunciou que seu experiente atacante Chris Wood está pronto para voltar aos gramados, em um desdobramento que pode complicar os planos da seleção egípcia, que divide o mesmo grupo na Copa do Mundo com os “Kiwis”.

Wood, de 34 anos, estava afastado das competições desde outubro passado devido a uma grave lesão no joelho, pela qual foi submetido a uma cirurgia em dezembro, antes de iniciar uma longa recuperação que culminou com o anúncio de sua total disponibilidade para disputar partidas oficiais.

O técnico do Nottingham Forest, Vitor Pereira, confirmou que Wood está “física e mentalmente pronto para voltar”, ressaltando que seu retorno representa um grande reforço tanto para o time quanto para a seleção de seu país.

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O retorno de Wood, considerado o maior artilheiro da história da seleção da Nova Zelândia, confere à sua seleção nacional um enorme poder ofensivo antes da Copa do Mundo, especialmente devido à sua vasta experiência em lidar com defesas sólidas, o que exige que a seleção egípcia tenha mais cautela no confronto previsto contra a Nova Zelândia.

Wood é considerado a arma mais perigosa da seleção neozelandesa, pois se destaca por suas excelentes condições físicas e seu faro de gol, o que torna seu retorno neste momento um alerta antecipado para os Faraós antes do início do Mundial.

O sorteio colocou a Nova Zelândia no Grupo G da Copa do Mundo, onde enfrentará as seleções da Bélgica, Egito e Irã em junho.

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