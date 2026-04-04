Um retorno marcante salva Flick na partida contra o Atlético de Madrid

O alemão Hans Flick anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Atlético de Madrid, neste sábado, pela 30ª rodada da La Liga.
As escolhas de Flick incluíram a liberação médica de Jules Koundé e Alex Balde, após a recuperação da dupla de lesões.
O Barcelona não contará, na partida de hoje, com Frenkie de Jong, Raphinha e Andreas Christensen, todos lesionados.
A lista completa do Barcelona é a seguinte:
Goleiros: Juan García - Ciesny - Eder Alire.
Defesa: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Koundé - Eric Garcia - Xavi Espart.
Meio-campo: Gavi - Pedri - Ferran López - Casado - Olmo - Bernal - Tomi.
Ataque: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Barge.
