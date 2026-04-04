Hansi Flick
Hussein Hamdy



Um retorno marcante salva Flick na partida contra o Atlético de Madrid

O Barcelona busca mais uma vitória para ampliar a liderança na La Liga

O alemão Hans Flick anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Atlético de Madrid, neste sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

As escolhas de Flick incluíram a liberação médica de Jules Koundé e Alex Balde, após a recuperação da dupla de lesões.

O Barcelona não contará, na partida de hoje, com Frenkie de Jong, Raphinha e Andreas Christensen, todos lesionados.

A lista completa do Barcelona é a seguinte:

Goleiros: Juan García - Ciesny - Eder Alire.

Defesa: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Koundé - Eric Garcia - Xavi Espart.

Meio-campo: Gavi - Pedri - Ferran López - Casado - Olmo - Bernal - Tomi.

Ataque: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Barge.

