O jovem espanhol Rafa Jodar protagonizou uma reação emocionante diante do canadense Denis Shapovalov e garantiu sua vaga na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, após reverter uma desvantagem no set decisivo e conquistar uma vitória emocionante pelo placar de 7-5, 4-6 e 7-5.

Jodar parecia a caminho da eliminação quando esteve perdendo por 5-1 no terceiro set, antes de reagir e salvar dois pontos decisivos, para então vencer seis games consecutivos e definir o set e a partida a seu favor.

O confronto teve momentos de polêmica, depois que Jodar precisou interromper o jogo duas vezes por causa de um problema em seu calçado, com destaque para o momento em que perdia por 5-3 no terceiro set, quando parou por mais de um minuto e contou com a ajuda do pai para consertar o tênis, o que provocou a irritação de Shapovalov.

Apesar de sofrer com dores na perna esquerda e de receber atendimento médico durante a partida, o jogador espanhol, de 19 anos, demonstrou uma personalidade forte e conseguiu recuperar o equilíbrio e virar o confronto a seu favor, aproveitando três quebras de saque do adversário no set decisivo.

Após o duelo, Jodar pediu desculpas a Shapovalov pelo episódio da interrupção do jogo, enquanto o jogador canadense criticou o que considerou um aproveitamento das pausas para beber água por conta do problema no calçado.

Após a partida, Jodar disse estar muito feliz por conquistar sua primeira vitória em Cincinnati, ressaltando que o confronto foi difícil e que precisou continuar lutando até o fim.

O jogador espanhol acrescentou que se sente especialmente feliz por sua capacidade de controlar as emoções durante os momentos difíceis, destacando que essa vitória lhe dará um forte impulso de confiança antes de dar sequência à sua caminhada no torneio.

Na terceira rodada, Jodar enfrenta o chileno Alejandro Tabilo.