Um retorno especial e três ausências... Arbeloa divulga a escalação do Real Madrid para o confronto contra o Bayern de Munique

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, divulgou a escalação da equipe para o confronto contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
As escolhas de Arbeloa contaram com as ausências de Thibaut Courtois, Ferland Mendy e Rodrygo Goes, devido a lesões, enquanto o Real Madrid recuperou os serviços do meio-campista Dani Ceballos.
A lista completa do Real Madrid para o jogo contra o Bayern de Munique é a seguinte:
Goleiros: Lunin - Fran González - Javi Navarro.
Defesa: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Huisen.
Meio-campo: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Dani Ceballos - Thiago.
Ataque: Vinícius Júnior - Kylian Mbappé - Gonzalo García - Ibrahim Díaz - Mastantuno.
