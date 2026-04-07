Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
real madridGetty Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Um retorno especial e três ausências... Arbeloa divulga a escalação do Real Madrid para o confronto contra o Bayern de Munique

A. Arbeloa
D. Ceballos
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

O Al-Maliki busca garantir uma vaga nas quartas de final

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, divulgou a escalação da equipe para o confronto contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

As escolhas de Arbeloa contaram com as ausências de Thibaut Courtois, Ferland Mendy e Rodrygo Goes, devido a lesões, enquanto o Real Madrid recuperou os serviços do meio-campista Dani Ceballos.

A lista completa do Real Madrid para o jogo contra o Bayern de Munique é a seguinte:

Goleiros: Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Defesa: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Huisen.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Meio-campo: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Dani Ceballos - Thiago.

Ataque: Vinícius Júnior - Kylian Mbappé - Gonzalo García - Ibrahim Díaz - Mastantuno.

Publicidade