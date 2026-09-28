Em sua coluna para o t-online, Effenberg escreveu que a amarga derrota por 1 a 0 na noite de domingo contra o campeão europeu de 2004 não poderia ter vindo em momento mais inoportuno.

"Não tem como eu deixar de ser tão claro: Um resultado pior não poderia ter acontecido ao novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, tão cedo em seu período no cargo. Mas não é só isso: Um resultado pior também não poderia ter acontecido ao futebol da Alemanha e à euforia que foi desencadeada com a chegada de Klopp ao comando", disse o ex-jogador da Bundesliga.

O motivo: a nomeação de Klopp como novo treinador da DFB teria provocado grande euforia e expectativa em todo o país para os primeiros jogos da Nations League. "Aconteceu exatamente aquilo contra o que alertei na minha última coluna, após a convocação: um baque muito duro para o entusiasmo em torno da seleção alemã, que mal havia sido reacendido", escreveu Effenberg.

A seleção teria chegado definitivamente à realidade, e ela seria a seguinte: "A Alemanha não é mais uma potência de ponta, mas apenas uma coadjuvante no futebol mundial. Agora ninguém mais pode negar isso ou tentar maquiar."

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Abordagem tática de Jürgen Klopp causa estranheza em Stefan Effenberg

O que mais causou estranheza em Effenberg foi sobretudo a maneira como a seleção alemã abordou o duelo com os gregos. "Não foi nenhuma surpresa que os gregos jogariam recuados, nós os conhecemos há mais de 20 anos. Foi assim que eles se tornaram campeões europeus em 2004 sob o comando de Otto Rehhagel. Tanto a seleção alemã quanto Klopp e sua comissão técnica devem se reprovar por não terem tido uma receita contra esse estilo de jogo já tão conhecido, por não terem encontrado uma solução", escreveu o ex-jogador de 58 anos.

Segundo ele, não apenas o jogo contra os gregos foi fraco no geral: a equipe da DFB já não havia atuado bem contra a Holanda e só teria conseguido um empate em 1 a 1 com muita sorte no jogo. "O primeiro jogo contra a Holanda já poderia ter sido perdido. A atuação da seleção alemã foi boa, mas não excepcional", afirmou Effenberg.

Com o resultado, no fim das contas, pode-se "ficar feliz, porque o 1 a 1 favorece mais a nós do que à Holanda. Marc-Andre ter Stegen fez várias grandes defesas, apesar de algumas inseguranças; caso contrário, essa partida já poderia ter terminado de forma feia para a seleção alemã. Em vez disso, o inevitável aconteceu três dias depois."

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Qual adversário a equipe da DFB recebe na sequência?

Ao mesmo tempo, Effenberg concedeu mais tempo a Klopp para encontrar seu time titular e refinar detalhes táticos. "Naturalmente, tanto Klopp quanto os jogadores precisam de algum tempo para se encontrar. Esse 'processo' será difícil o suficiente."

Pelo menos as atuações mais recentes ainda não teriam mostrado os avanços desejados. "Isso precisa preocupar, apesar de toda a perspectiva", disse Effenberg, que no fim ainda dirigiu um apelo a Klopp: "O público o perdoa mais do que a outros treinadores. Mas também se colocam sobre ele expectativas maiores do que sobre outros técnicos. Por isso, ele precisa tomar cuidado agora: se continuar sem haver melhora nos próximos jogos, o tom em relação a ele também vai endurecer rapidamente. Ele precisa estar preparado para isso."

No Grupo 2 da Liga A da Nations League A, a Alemanha está atualmente na terceira colocação, com um ponto em dois jogos, atrás da Grécia (seis pontos) e da Holanda (quatro pontos). O próximo adversário da equipe da DFB será a Sérvia, na quinta-feira.