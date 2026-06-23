Um resultado negativo em comum... O chute de Messi traz à memória o desastre de Harry Kane

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, trouxe à memória um momento desastroso protagonizado por Harry Kane, atacante da seleção inglesa, depois que este perdeu um pênalti contra a Áustria.

Messi perdeu um pênalti no primeiro tempo da partida da seleção argentina contra a equipe europeia na noite de ontem, segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 10.

Messi se tornou o jogador que mais cobrou pênaltis na história da Copa do Mundo (7 pênaltis), e também o que mais perdeu (3 pênaltis).

Apesar disso, o astro argentino marcou dois gols posteriormente e levou sua equipe a uma vitória importante (2 a 0), garantindo oficialmente a classificação para a segunda fase, independentemente do resultado da partida final da Jordânia no grupo.

Além disso, Messi assumiu sozinho a liderança da artilharia desta edição (5 gols), bem como a de maior artilheiro da história da competição (18 gols).

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, nas duas últimas edições da Copa do Mundo, apenas dois pênaltis foram chutados para fora do gol durante o tempo regulamentar da partida.

Além do pênalti que Messi perdeu ontem, há o pênalti de Harry Kane contra a França nas quartas de final da edição de 2022.

Kane foi alvo de forte crítica da mídia britânica há quatro anos, depois de desperdiçar um pênalti decisivo contra a seleção francesa ao chutar com força por cima do travessão, o que resultou na eliminação dos Três Leões do torneio mundial.

A seleção inglesa foi eliminada da competição nas quartas de final após a derrota por 1 a 2 naquela partida; apesar disso, Kane marcou o único gol de sua equipe em outro pênalti.