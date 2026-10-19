Num momento em que já se tornou difícil descrever com palavras o que Lamine Yamal apresenta, e depois de ele ter confirmado mais uma vez que é o jogador mais decisivo do Barcelona ao marcar um dos gols mais bonitos de sua carreira contra o Real Betis no estádio La Cartuja, um novo documentário revelou os segredos ocultos por trás da construção do fenômeno vindo de Rocafonda.

O documentário "Revolução 304", exibido pelo canal 3Cat, abordou em detalhes os bastidores minuciosos de como o Barcelona conduziu o processo de desenvolvimento de sua preciosa joia, e o "Sport" publicou trechos dele por meio de um depoimento exclusivo do ex-diretor da academia La Masia, Xavi Martín.

Martín revelou um fato surpreendente, ao afirmar que a trajetória de Lamine com o Blaugrana começou muito cedo: "Lamine Yamal chegou ao Barcelona aos sete anos, vindo do clube La Torreta, e aos doze passou a morar em tempo integral na La Masia. Não havia nenhum outro garoto da idade dele, nem nenhuma outra criança filha da Catalunha; aquilo foi um privilégio enorme".

O ex-diretor explicou que o caso de Lamine era excepcional sob todos os aspectos, pois ele era o único jogador residente na La Masia cujos pais viviam na Catalunha, o que levou a diretoria a tomar uma decisão histórica.

E Martín acrescentou: "É evidente que as condições de sua família e de sua vida influenciaram nossa decisão de levá-lo para a La Masia. Havia aspectos relacionados a seus hábitos, como a alimentação, fazer os deveres escolares, ir aos treinos e dormir cedo, fatores decisivos para a tomada dessa decisão".

O ex-dirigente não escondeu sua admiração pela personalidade do jovem craque desde a mais tenra idade, afirmando que ele era diferente de todos: "Lamine era uma criança madura, responsável e grata para a idade que tinha. Pelo que sabemos, ele não fez nada de prejudicial, embora eu ache que ele seja um menino extremamente inteligente e, se tivesse feito, não teríamos percebido. É como no campo: há coisas que ele faz e que nós não notamos".

Martín encerrou sua fala com uma comparação que resume o tamanho do talento que ele via diante de seus olhos: "Isso é algo que já aconteceu com Leo Messi", em referência à evolução natural pela qual passam os gênios. Já se passaram mais de três anos desde a primeira aparição de Lamine com a camisa do time principal, mas as raízes da história remontam a um menino de sete anos que o Barcelona escolheu para ser seu maior privilégio.



