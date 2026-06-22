Um presente do céu para os Faraós... A seleção iraniana será afetada pela crise entre a Guarda Revolucionária e os Estados Unidos?

Em meio às crescentes tensões políticas entre Teerã e Washington, surgiu uma nova controvérsia que lança uma sombra sobre os sucessivos acontecimentos da Copa do Mundo, após acusações dos Estados Unidos de que a delegação iraniana teria tentado introduzir em solo americano uma pessoa suspeita de ter ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica.

O Irã negou as alegações dos EUA sobre a tentativa de introduzir uma pessoa suspeita de ter ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica na delegação que participa da Copa do Mundo, considerando essas acusações “repugnantes e discriminatórias”.

Autoridades americanas afirmaram, segundo o site “espn”, que a delegação iraniana tentou introduzir um suspeito na cidade de Los Angeles, o que levou à recusa na concessão de vistos de entrada para vários membros da delegação.

Isso ocorre no momento em que a seleção egípcia de futebol se prepara para enfrentar a seleção iraniana na terceira rodada da fase de grupos (Grupo 7) da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia lidera o grupo após vencer a Nova Zelândia por 3 a 1 na segunda rodada e empatar com a Bélgica na rodada de estreia.

Já a seleção iraniana chega ao confronto após seu último empate com a Bélgica, o que adiou a definição das vagas para a fase seguinte.

Por outro lado, a Federação Iraniana de Futebol divulgou um comunicado oficial negando essas acusações em todos os aspectos, afirmando que elas prejudicam os preparativos da seleção nacional para o torneio e complicam seus planos de viagem.

O comunicado acrescentou que “essas restrições arbitrárias” aumentaram as tensões logísticas e políticas em torno da campanha da seleção iraniana na Copa do Mundo, indicando que a equipe está atualmente no México e enfrenta dificuldades recorrentes em seus deslocamentos antes dos jogos nos Estados Unidos.

Essa controvérsia surge em um momento delicado, marcado por tensões políticas crescentes entre Teerã e Washington, o que lança uma sombra sobre o aspecto esportivo.