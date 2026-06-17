Um presente africano... O tropeço de Portugal concede ao Marrocos uma posição histórica sem precedentes

A seleção marroquina alcançou a melhor colocação de sua história no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), após subir temporariamente para o sexto lugar no ranking mundial, aproveitando o tropeço de Portugal, que empatou com a República Democrática do Congo por 1 a 1 na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O empate entre Portugal e a República Democrática do Congo resultou na perda de um número significativo de pontos pela seleção portuguesa no ranking direto, fazendo com que ela recuasse para o sétimo lugar no ranking mundial, enquanto o Marrocos subiu temporariamente para o sexto lugar.

A seleção marroquina possui atualmente 1.755,62 pontos, contra 1.755,09 pontos da Portugal, com uma diferença mínima de apenas 0,53 pontos entre as duas seleções.

Portugal havia entrado no torneio ocupando o quinto lugar no ranking mundial, mas pagou o preço pelo tropeço diante de um adversário com classificação inferior, perdendo 12,76 pontos e recuando duas posições de uma só vez, enquanto o Brasil também se beneficiou e avançou para o quinto lugar.

Por outro lado, o Marrocos chegou à Copa do Mundo ocupando o sétimo lugar no ranking mundial, de acordo com o último ranking oficial divulgado pela FIFA em 11 de junho deste ano, a melhor classificação já alcançada pela seleção nacional.

Já a subida provisória para o sexto lugar representa uma conquista nova e sem precedentes, confirmando a continuidade da ascensão iniciada desde a histórica chegada às semifinais da Copa do Mundo de 2022, seguida pela vitória simbólica na Copa Africana das Nações de 2025 (aguardando a decisão final do Tribunal CAS).

No entanto, a sexta posição ainda não é oficial, já que a “FIFA” só aprova o ranking final após o término de todas as partidas internacionais válidas, e o próximo ranking oficial será divulgado no dia 20 de julho, após o término da Copa do Mundo.

A seleção marroquina havia iniciado sua trajetória no torneio com um valioso empate em 1 a 1 contra o Brasil, após apresentar uma das melhores atuações da primeira rodada.

Ismail Saibari abriu o placar para os Leões do Atlas, antes de Vinícius Júnior empatar para a seleção brasileira, em uma partida que recebeu amplos elogios da mídia internacional.

A seleção marroquina se prepara para enfrentar a Escócia na segunda rodada na próxima sexta-feira, antes de encerrar a fase de grupos contra o Haiti no dia 24 de junho.

Resultados positivos nas duas próximas partidas darão à equipe do técnico Mohamed Wahbi uma chance real de manter sua posição atual ou até mesmo melhorar sua classificação no ranking mundial.

Além disso, a seleção marroquina continua a manter sua posição como a seleção africana mais bem classificada.