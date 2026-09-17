"Para mim, na verdade, tanto faz completamente se vocês vazam isso antes, se isso sai antes", disse Klopp sobre as muitas revelações antecipadas de suas convocações e ressaltou: "Mas eu acho um pouco pobre ganhar a vida soltando esse tipo de coisa antes."

Uma clara alfinetada na mídia e nos jornalistas que, nos últimos dias, haviam revelado vários jogadores de seu primeiro elenco. Acima de tudo, o momento especial da carreira para os atletas convocados pela primeira vez acaba desvalorizado por causa da caça por notícias exclusivas. Não se deve "sempre transformar tudo em algo tão grande", reclamou Klopp.

Já em sua entrevista coletiva de apresentação, o técnico de 59 anos havia traçado limites inconfundíveis e pedido que todos os envolvidos precisavam dar sua contribuição para o sucesso. Nesse sentido, Klopp também exigiu que sua família e seu ambiente privado fossem completamente deixados em paz. Agora, Klopp insistiu em manter essa postura também com seus jogadores, para evitar ruídos incômodos.

Por que Younes Ebnoutalib se desculpou com Jürgen Klopp?

Além disso, Klopp também falou sobre o novato Younes Ebnoutalib, que havia tornado pública sua própria convocação em um clipe publicado nas redes sociais. O fato de o atacante do Eintracht Frankfurt, abordado durante as compras sobre sua convocação, não ter guardado segredo não representou problema para Klopp. "Ele estragou o plano de todos os vazadores. Ele me mandou o vídeo e se desculpou comigo", disse.

Klopp então explicou a Ebnoutalib que ele não precisava "se preocupar". "Eu vi ali um garoto que ficou imensamente feliz. Eu gostaria de preservar esse entusiasmo em todos nós", afirmou, antes de destacar as qualidades do artilheiro: "Ele voltou depois de uma lesão grave. A decisão por ele foi tomada relativamente rápido na comissão técnica. O primeiro tempo contra o Union (três gols, nota da redação) foi super. Ele é um grande talento, mesmo já tendo 23 anos. Ele já viu de tudo."