O calendário não poderia ser mais implacável. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, no grande jogo da Bundesliga, o Bayern de Munique perdeu vários jogadores por lesão. E quem o espera como próximo adversário, na terça-feira? O Atlético de Madrid, conhecido como uma das equipes mais duras da Europa. Após dois empates com o Viking Stavanger e o Arsenal, o time de Munique precisa vencer para seguir na briga por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions League.

A situação do elenco é especialmente dramática no ataque: quatro dos sete jogadores consolidados estão fora, e a presença de mais um é dúvida. Luis Diaz (ruptura de um feixe muscular) provavelmente só voltará no fim de novembro, enquanto Jamal Musiala (ruptura de fibras musculares) deve retornar no próximo sábado, contra o Mainz 05. Diante do BVB, Ismael Saibari e Serge Gnabry precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo. No domingo, o Bayern de Munique divulgou os diagnósticos.

Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito, já passou por cirurgia e provavelmente ficará fora por três meses. Gnabry teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por um a dois meses. Michael Olise também foi substituído contra o BVB com problemas físicos, no joelho. O Bayern de Munique não deu informações sobre ele, e sua participação contra o Atlético de Madrid é dúvida.

Caso Olise também fique fora, restarão apenas o centroavante Harry Kane, que teve uma atuação infeliz diante do BVB e até perdeu um pênalti, e Lennart Karl, que atualmente enfrenta intensos debates sobre si mesmo, desperdiçou a chance da vitória nos acréscimos contra o BVB e tenta reencontrar sua melhor forma.

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Bayern de Munique: quais opções Aaron Danks ainda tem no ataque?

No esquema 4-2-3-1 do time de Munique, duas posições no ataque ficariam vagas. O técnico interino Aaron Danks provavelmente escalaria ali, de início, jogadores originalmente de defesa. Alphonso Davies poderia começar pela ponta esquerda, com Nathaniel Brown ou Tom Bischof na posição de camisa 10.

Neste momento de elenco desfalcado, o Bayern de Munique se beneficia do fato de ter muitos jogadores versáteis. A direção esportiva liderada por Max Eberl pode se sentir respaldada, nesse aspecto, por sua política de contratações. O mesmo vale para a comissão técnica, que testa regularmente seus jogadores em diferentes posições. As funções cogitadas não seriam novidade para Davies, Brown e Bischof. Konrad Laimer também é um exemplo de versatilidade: na recente ausência de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, atuou no meio-campo, brilhou na lateral direita contra o BVB e também pode jogar pela esquerda.

Assim, ainda deve ser possível montar um time titular razoável contra o Atlético de Madrid. O problema é que Danks teria poucas alternativas para fazer mudanças, seja por eventuais lesões, seja pelo desenrolar da partida. Suas opções consolidadas no banco seriam Bischof ou Brown, dependendo de quem começar jogando, além dos defensores Hiroki Ito, Sacha Boey e Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. Há também os jovens David Santos Daiber e Tim Binder, convocados regularmente para o elenco nas últimas partidas.

É possível que Danks também se lembre de um jovem que se destacou na pré-temporada e convoque Bastian Assomo. O centroavante de apenas 16 anos chamou a atenção na época com atuações surpreendentemente maduras e, ao mesmo tempo, empolgantes, além de ter marcado duas vezes. No sábado, Assomo fez dois gols no movimentado empate por 5 a 5 do time reserva do clube com o TSV Landsberg. Ele ainda não foi convocado para o elenco principal nesta temporada e seria, ao menos, uma alternativa interessante para entrar durante o jogo.

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O Bayern de Munique precisa se reforçar na janela de transferências de inverno?

O goleiro Jonas Urbig, aliás, também saiu do jogo contra o BVB com problemas físicos. Depois do choque com Carney Chukwuemeka, Urbig, segundo Eberl, "não parecia exatamente alguém que estivesse indo a um casamento". Enquanto isso, o goleiro titular Manuel Neuer espera voltar contra o Atlético de Madrid. "Espero que sim", disse ao deixar a arena.

Diante da sequência de desfalques, surgiu após o jogo contra o Dortmund o debate sobre o elenco enxuto e sobre a necessidade de ampliá-lo com contratações no inverno. Para o presidente-executivo Jan-Christian Dreesen, a pergunta vem "cedo demais". Eberl acrescentou: "Não é como se cinco jogadores fossem ficar fora por meio ano". Mas, para não dar azar, logo bateu com o punho na própria testa. Além disso, a decisão por um elenco enxuto havia sido consciente, para que jovens formados no clube tivessem a chance de se firmar na equipe principal. Na temporada passada, Karl. Agora, talvez Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Enquanto isso, Kane consegue até enxergar algo positivo em toda essa situação: "É melhor que aconteça agora do que em março ou abril. É claro que a gente espera que nunca aconteça. Mas a história do futebol mostra que lesões sempre acontecem". Com todo o azar que o Bayern de Munique vem enfrentando, talvez uma boa dose de sorte esteja se acumulando para a fase decisiva da temporada. Afinal, não são apenas as lesões que atrapalham o time. Há também outros episódios dramáticos, como a irritação das meninges do técnico Vincent Kompany e a morte do pai de Kimmich.