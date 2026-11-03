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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Um peso-pesado da defesa está de volta! Arsenal recebe William Saliba de volta, e Arteta ganha reforço após lesão na hora certa

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O Arsenal recebeu uma ótima notícia para o período de festas: William Saliba voltou oficialmente a treinar com o elenco principal. O jogador da seleção francesa, afastado desde a Copa do Mundo, está novamente à disposição enquanto o Arsenal busca manter a liderança da Premier League.

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O retorno de um gigante francês

Arteta enfrenta o tipo de dor de cabeça para escalar o time com que a maioria dos técnicos da Europa sonharia. Após um longo período afastado por uma lesão nas costas sofrida durante a campanha da França na Copa do Mundo, Saliba finalmente voltou a ser opção. O jogador de 25 anos foi um pilar fundamental do Arsenal que encerrou, na temporada passada, uma espera de 22 anos pelo título da liga. Sua recuperação representa um marco importante para o departamento médico do clube. Embora o Arsenal tenha se saído excepcionalmente bem sem ele, a volta de um jogador que integrou a seleção do ano da PFA por quatro vezes consecutivas é uma perspectiva assustadora para os rivais.

A recuperação de Saliba exigiu cuidados, com consultas a especialistas e um processo cauteloso de reabilitação que evitou a necessidade de cirurgia. Depois de passar semanas fazendo exercícios individuais, ele retorna ao grupo principal no momento ideal. Segundo a BBC Sport, Saliba integra a delegação do Arsenal para o próximo jogo da Champions League, contra o Slavia. Sua inclusão indica que o defensor está perto de voltar a atuar, dando a Arteta uma opção defensiva de alto nível justamente quando o calendário começa a ficar mais apertado.

Konsa deixa sua marca

Enquanto Saliba acompanhava os jogos de fora, Ezri Konsa, contratado no verão, fez mais do que preencher uma lacuna: pode-se dizer que se tornou indispensável. Contratado do Aston Villa por £ 55 milhões, o jogador da seleção inglesa se adaptou sem dificuldades ao norte de Londres. Ao lado de Gabriel Magalhaes, Konsa tem sido peça fundamental de uma defesa que sofreu apenas cinco gols nas nove primeiras partidas. Essa solidez defensiva permitiu ao Arsenal retomar a liderança da tabela e mostrou a precisão da estratégia de contratações adotada no verão.

Em entrevista à BBC Sport, o técnico classificou como "inacreditável" a forma como o ex-jogador do Villa se adaptou. Konsa chegou a Londres com muita experiência, após disputar 286 partidas durante sua passagem pela região central da Inglaterra, que incluiu a conquista da Liga Europa. Sua presença física e velocidade conquistaram rapidamente a torcida no Emirates, especialmente após uma atuação dominante em uma vitória histórica sobre o Liverpool em Anfield.

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O dilema de Arteta agora é decidir se desfaz uma dupla que alguns comentaristas já consideram a melhor do futebol mundial ou se encontra uma maneira de escalar Konsa e Saliba juntos entre os titulares.

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Flexibilidade tática e os próximos desafios

Uma possível solução para Arteta é deslocar Konsa para a lateral direita, posição em que já atuou pela seleção inglesa. Isso permitiria a Saliba retomar sua consagrada parceria com Gabriel no centro da defesa. Com Ben White e Jurrien Timber também disputando espaço pelas laterais, o Arsenal dispõe atualmente de uma profundidade de elenco sem igual na primeira divisão. Essa abundância de opções garante ao clube condições de competir em várias frentes, incluindo a Champions League e a Copa da Inglaterra.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”