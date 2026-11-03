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O Arsenal recebeu uma ótima notícia para o período de festas: William Saliba voltou oficialmente a treinar com o elenco principal. O jogador da seleção francesa, afastado desde a Copa do Mundo, está novamente à disposição enquanto o Arsenal busca manter a liderança da Premier League.

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O retorno de um gigante francês

Arteta enfrenta o tipo de dor de cabeça para escalar o time com que a maioria dos técnicos da Europa sonharia. Após um longo período afastado por uma lesão nas costas sofrida durante a campanha da França na Copa do Mundo, Saliba finalmente voltou a ser opção. O jogador de 25 anos foi um pilar fundamental do Arsenal que encerrou, na temporada passada, uma espera de 22 anos pelo título da liga. Sua recuperação representa um marco importante para o departamento médico do clube. Embora o Arsenal tenha se saído excepcionalmente bem sem ele, a volta de um jogador que integrou a seleção do ano da PFA por quatro vezes consecutivas é uma perspectiva assustadora para os rivais.

A recuperação de Saliba exigiu cuidados, com consultas a especialistas e um processo cauteloso de reabilitação que evitou a necessidade de cirurgia. Depois de passar semanas fazendo exercícios individuais, ele retorna ao grupo principal no momento ideal. Segundo a BBC Sport, Saliba integra a delegação do Arsenal para o próximo jogo da Champions League, contra o Slavia. Sua inclusão indica que o defensor está perto de voltar a atuar, dando a Arteta uma opção defensiva de alto nível justamente quando o calendário começa a ficar mais apertado.

Konsa deixa sua marca

Enquanto Saliba acompanhava os jogos de fora, Ezri Konsa, contratado no verão, fez mais do que preencher uma lacuna: pode-se dizer que se tornou indispensável. Contratado do Aston Villa por £ 55 milhões, o jogador da seleção inglesa se adaptou sem dificuldades ao norte de Londres. Ao lado de Gabriel Magalhaes, Konsa tem sido peça fundamental de uma defesa que sofreu apenas cinco gols nas nove primeiras partidas. Essa solidez defensiva permitiu ao Arsenal retomar a liderança da tabela e mostrou a precisão da estratégia de contratações adotada no verão.

Em entrevista à BBC Sport, o técnico classificou como "inacreditável" a forma como o ex-jogador do Villa se adaptou. Konsa chegou a Londres com muita experiência, após disputar 286 partidas durante sua passagem pela região central da Inglaterra, que incluiu a conquista da Liga Europa. Sua presença física e velocidade conquistaram rapidamente a torcida no Emirates, especialmente após uma atuação dominante em uma vitória histórica sobre o Liverpool em Anfield.

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O dilema de Arteta agora é decidir se desfaz uma dupla que alguns comentaristas já consideram a melhor do futebol mundial ou se encontra uma maneira de escalar Konsa e Saliba juntos entre os titulares.

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Flexibilidade tática e os próximos desafios

Uma possível solução para Arteta é deslocar Konsa para a lateral direita, posição em que já atuou pela seleção inglesa. Isso permitiria a Saliba retomar sua consagrada parceria com Gabriel no centro da defesa. Com Ben White e Jurrien Timber também disputando espaço pelas laterais, o Arsenal dispõe atualmente de uma profundidade de elenco sem igual na primeira divisão. Essa abundância de opções garante ao clube condições de competir em várias frentes, incluindo a Champions League e a Copa da Inglaterra.