Infelizmente, até agora não há nenhuma justificativa ou manifestação oficial. Seria muito interessante saber por que a Juventus de Turim trata seu volante Arthur Melo da forma como vem fazendo recentemente.

Em 2020, a Velha Senhora transferiu orgulhosamente 80,6 milhões de euros ao Barcelona para atrair o brasileiro. Apenas quatro jogadores custaram mais à Juve em sua longa história. Até mesmo no Barça, Melo segue sendo até hoje a segunda venda mais cara da história, atrás apenas de Neymar.

Só para lembrar: Melo chegou a Turim naquela época, enquanto Miralem Pjanic se transferia ao mesmo tempo para os catalães. Para ambos os clubes, esse foi um negócio para maquiar seus balanços anuais com altas receitas no exercício financeiro. Mais tarde, ele chegou até a entrar na mira da polícia financeira, mas a Justiça italiana acabou não encontrando provas de irregularidades.

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Arthur Melo não disputa uma partida pela Juventus de Turim há mais de quatro anos

Hoje, a situação é a seguinte: Melo não disputa uma partida pela Juventus há mais de quatro anos. Sua última aparição foi na final da Copa da Itália em 11 de maio de 2022 (2 a 4 após a prorrogação), quando entrou aos 84 minutos. Os italianos já o emprestaram quatro vezes e também renovaram seu contrato diversas vezes ao longo dos anos para reduzir ao máximo os custos de amortização no balanço e, assim, torná-lo mais atraente no mercado de transferências.

Agora, Melo, que já tem 30 anos, com contrato até 2027 e um salário líquido anual estimado em cinco milhões de euros, está de volta à cena. E mais uma vez ambas as partes tentam encontrar uma solução definitiva para se separar. Se isso vai dar certo, duas semanas antes do fim da janela de transferências, é extremamente duvidoso.

Recentemente, vários veículos internacionais noticiaram de forma unânime que Melo está no topo da lista de desejos do novo treinador do Besiktas, Vincenzo Italiano. Os dois já haviam trabalhado juntos na temporada 2023/24 na Fiorentina.

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Juventus de Turim já emprestou Arthur Melo a quatro clubes

A Fiorentina foi o segundo empréstimo de Melo. Antes disso, ele atuou por um ano no Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp, mas, principalmente por causa de lesões, só jogou 13 minutos em uma única partida. Depois de Florença, foi para o Girona; por último, atuou em seu clube de formação, o Grêmio Porto Alegre. Foi lá que ele se formou entre 2010 e 2018, antes de ser contratado pelo Barcelona por 31 milhões de euros.

O problema da Juve: os quatro clubes abriram mão de acionar a opção de compra pelo meio-campista. Mais recentemente, com o Grêmio, parecia que estava tudo pronto. Melo queria muito continuar lá, como disse em meados de março ao maior portal esportivo do Brasil, Ge Globo: "Se a Juventus estiver disposta a negociar, é claro para todo mundo que eu quero ficar. Já disse isso várias vezes: aqui é a minha casa."

Os turinenses de fato estavam dispostos a negociar, mas mais uma vez não houve acordo. O Grêmio informou sem rodeios que, apesar do interesse "de ambas as partes na continuidade da colaboração", não se encontrou um denominador financeiro comum. Segundo rumores, a Juve teria pedido entre oito e dez milhões de euros.

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Arthur Melo no Barcelona: elogio de Lionel Messi

É difícil entender por que a Velha Senhora preferiu deixar o negócio fracassar. Afinal, tirar Melo dos livros e do elenco já é o objetivo há anos. Em vez disso, mantém o protótipo de uma contratação fracassada no grupo por causa de alguns milhões de diferença, embora ele já não tenha qualquer perspectiva ali e o próprio clube já tenha investido quase 140 milhões neste verão em reforços.

Para o jogador de 22 partidas pela seleção, que vestiu a camisa da Seleção pela última vez no fim de março de 2022, este é, por ora, mais um ponto baixo de sua carreira. E pensar que ela havia começado de forma tão promissora na Europa.

Xavi, antigo maestro do Barça, declarou após encerrar a carreira que Melo lhe despertava lembranças de si mesmo. Lionel Messi também o havia elogiado. De fato, Melo mostrou forte desempenho no início na Espanha. Mas isso foi ficando cada vez mais raro. As lesões se acumularam, assim como os rumores sobre uma vida privada pouco profissional. Especialmente em relação às festas organizadas por Neymar, ele aparentemente não demonstrava aversão.

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Arthur Melo passou muito tempo lesionado no Liverpool

Ainda assim, Melo não queria deixar o Blaugrana quando aconteceu a questionável troca com Pjanic. Em Turim, ele praticamente não conseguiu se firmar e esteve a quilômetros de distância de uma condição de titular, também por causa de inúmeras lesões.

Depois de dois anos, Melo tinha 26 anos, o Liverpool reagiu às ausências de Thiago e Alex Oxlade-Chamberlain e o contratou, apesar da defasagem física, pouco antes do fim da janela, por uma taxa de empréstimo de 4,5 milhões de euros. A opção de compra era de 37,5 milhões. Rapidamente veio uma lesão na coxa, seguida de cirurgia. Melo ficou fora por quase cinco meses.

Após o retorno, ele estava cheio de disposição. "Estou ansioso para mostrar essa nova versão do Arthur", disse em maio de 2023, em entrevista à GOAL. "Estou empolgado com o futuro. Nesta temporada eu sofri, tive alguns momentos difíceis, mas isso me deu as ferramentas para a próxima temporada."

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Arthur Melo: estável em Florença, apenas 150 dias no Girona

Isso o levou a Florença, e lá as coisas de fato correram bem melhor. Melo finalmente se manteve estável e disputou 48 partidas, 32 delas como titular. Ainda assim, a Viola deixou passar a oportunidade de comprá-lo por 20 milhões.

Depois disso, voltou a piorar. A Juve não encontrou um comprador para Melo na janela de verão e, após meses sem ritmo de jogo, o Girona avançou no inverno. Melo ficou 150 dias e disputou 15 partidas; em dois terços delas, começou jogando.

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O que a Juventus de Turim planeja com Arthur Melo?

Mais recentemente, no Grêmio, ele voltou a convencer de forma consistente. Em 17 de 23 partidas, Melo esteve na formação inicial e em várias ocasiões usou a braçadeira de capitão. O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho. Não foram poucos os que chegaram até a pedir sua convocação para a Copa do Mundo pela seleção com a qual ele venceu a Copa América em 2019.

No fim das contas, a trajetória de Melo já soa há muito tempo como um mal-entendido épico feito de grandes expectativas, muito azar com lesões e tática contábil. Fica, acima de tudo, a pergunta sobre o que a Juventus ainda pretende alcançar com ele. O capítulo se tornou um exemplo clássico de planejamento equivocado de elenco e finanças. O fato de a Juve ainda preferir mantê-lo na folha salarial a fazer concessões econômicas só torna tudo ainda mais absurdo.

Arthur Melo: visão geral de sua carreira profissional