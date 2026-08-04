"Um período de turbulência difícil de compreender": secretário-geral da Fifa quebra o silêncio com mensagem extensa

O secretário-geral da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Mattias Grafström, enviou na manhã de terça-feira uma longa mensagem a todos os funcionários da organização internacional em seus diversos escritórios ao redor do mundo, na qual os tranquilizou sobre seu futuro profissional em meio à turbulência que se seguiu ao fracasso do projeto de criação da empresa comercial da Fifa, que era apoiado pelo presidente Gianni Infantino.

Segundo revelou o canal francês "RMC Sport", sentimentos de preocupação e tensão predominaram entre os funcionários da Fifa após o colapso da tentativa de criação da empresa comercial, o que levou Grafström, um dos próximos a Infantino, a dirigir-se a eles diretamente por meio de uma longa mensagem de e-mail.

O secretário-geral iniciou sua mensagem dizendo: "A semana passada foi excepcional e repleta de desafios para todos os funcionários da Fifa em nossos escritórios ao redor do mundo, e por isso eu quis que vocês fossem os primeiros a ouvir esta mensagem de mim", em clara referência à crise que abalou a organização internacional nos últimos dias.

Elogio ao sucesso do Mundial em meio à crise

Grafström fez questão de elogiar os esforços dos funcionários na organização da Copa do Mundo de 2026, dizendo: "Gostaria de elogiar e destacar o trabalho excepcional realizado por cada um de vocês, que trabalharam incansavelmente, seja no local ou remotamente, para garantir o sucesso da Copa do Mundo de Futebol de 2026 no Canadá, no México e nos Estados Unidos."

E acrescentou: "Foi um sucesso estrondoso, um evento apreciado por bilhões de pessoas ao redor do mundo, unidas por uma paixão comum pelo futebol".

Acontecimentos lamentáveis e reprováveis

O secretário-geral abordou a situação atual da organização de forma direta, descrevendo o que aconteceu como "uma série de acontecimentos lamentáveis e reprováveis", indicando que o abandono definitivo do projeto de criação da empresa comercial, apesar de ser "decepcionante", não deveria ofuscar a realidade do excelente trabalho diário realizado pelos funcionários da Fifa.

Grafström disse em sua mensagem: "Todos nós passamos por um período de turbulência difícil de compreender e de aceitar. Mas, na condição de secretário-geral, peço a vocês que permaneçam focados naquilo que sempre nos uniu: servir ao futebol e às suas 211 federações-membro, e trabalhar lado a lado com todas as partes envolvidas, com pleno respeito aos regulamentos e às leis da Fifa."

Garantias de estabilidade profissional

Em uma tentativa de acalmar os temores, o vice-presidente da Fifa para os funcionários afirmou que eles estão "a salvo das oscilações do clima político atual", dizendo: "Não há motivo para preocupação. Pois os indivíduos, os períodos de instabilidade e os acontecimentos lamentáveis são todos passageiros. Já a instituição, sua missão e sua responsabilidade perante o futebol permanecem firmes."

Ele ressaltou a necessidade de demonstrar "profissionalismo, visão perspicaz e equilíbrio" nesta fase crítica, afirmando que "sua porta" permanecerá sempre aberta para discutir a situação com qualquer funcionário que assim desejar.

Grafström encerrou sua mensagem afirmando que "continuará" a apoiar as equipes dentro de campo "enquanto seu trabalho for valorizado por aqueles a quem ele serve", em referência implícita à sua permanência no cargo apesar da crise atual.

Vale lembrar que o projeto de criação da empresa comercial da Fifa tinha como objetivo reestruturar o lado comercial da organização, mas enfrentou ampla oposição de várias partes dentro e fora da Fifa, o que acabou levando ao seu abandono definitivo.