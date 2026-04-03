Um período de ausência chocante... Será que a trajetória de Ali Majrashi na Seleção Asiática chegou ao fim?

A torcida do Al-Ahli de Jeddah recebeu um golpe duro, poucos dias antes do início da campanha do time nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, devido ao lateral-direito Ali Majrashi.

Majrashi sofreu a lesão enquanto estava com a seleção saudita, mais precisamente após participar dos minutos finais da partida contra a Sérvia, na última terça-feira, no estádio TSC, em Belgrado, que terminou com a derrota da “Selecção Verde” por 1 a 2.

O jornal saudita “Al-Yaum” informou que o lateral-direito saudita sofreu uma lesão na coxa, que o manterá afastado dos gramados por três semanas, período durante o qual ele passará por um programa de reabilitação para poder voltar a disputar partidas.

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Com isso, Majrashi não poderá disputar as partidas contra o Damak e o Al-Fayha, nos dias sábado e quarta-feira, nas 27ª e 29ª rodadas da Liga Saudita Roshen.

O maior problema é que o jogador de 26 anos não participará da maior parte da campanha do time de Jeddah na Liga dos Campeões da Ásia, caso consiga superar o Al-Duhail do Catar, no dia 13 de abril, nas oitavas de final.

Caso o Al-Ahli chegue à final, ela será disputada no dia 25 de abril, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, logo após o término do período de três semanas, o que significa que será difícil para Majrashi participar.

Majrashi é considerado um dos principais jogadores do Al-Ahli na atual temporada, tendo participado de 35 partidas com a equipe em diversas competições, nas quais marcou um gol e deu cinco assistências.