"Eu quase enlouqueci", disse um aliviado Dick Schreuder após o apito final. O motivo das emoções do treinador do NEC Nijmegen era Emre Mor. O ponta turco, que em 2017 trocou seu país natal, a Dinamarca, pelo Borussia Dortmund por quase dez milhões de euros, já havia tirado alguns de seus treinadores do sério ao longo da carreira com indisciplina e leviandade esportiva. Mas provavelmente nunca de forma tão absurda quanto na noite de 11 de agosto.

O clube holandês, surpreendente terceiro colocado da Eredivisie no ano anterior, recebeu o Olympiakos Pireu na terceira rodada da fase preliminar da Champions League. Por coincidência, um dos ex-clubes de Mor. O jogo de ida terminou 0 a 0, e o duelo decisivo no De Goffert começou com um revés para os donos da casa: o ponta Sami Ouaissa teve de deixar o gramado lesionado após pouco mais de meia hora.

Mor deveria entrar no lugar dele. E imediatamente, claro. Mas foram necessários exatos dois minutos e 49 segundos até que Mor entrasse em campo. Porque ele não conseguia tirar o brinco da orelha.

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Emre Mor no NEC Nijmegen: curioso incidente com brinco antes do gol do herói da partida

Sim, você ouviu direito: Mor estava à beira do campo, cercado por boa parte do exaltado banco do Nijmegen, incluindo o técnico Schreuder, mexendo na orelha do jogador, hoje com 29 anos. Schreuder estava completamente irritado.

"No fim, eu mesmo quis arrancá-lo. Na semana passada, ele pôde jogar com um curativo por cima. Neste nível, é terrível jogar tanto tempo com um homem a menos. Isso realmente precisa mudar", disse ele depois. Alex Pastoor, ex-treinador e hoje comentarista de TV da Ziggo Sport, disse: "Acho que ele pensou: simplesmente corta a orelha inteira dele!"

Por fim, aos 30 minutos, Mor entrou no jogo com as duas orelhas, mas em conformidade com a regra, sem brinco, e de fato se tornou o homem decisivo. Após estar perdendo por 1 a 0, o Nijmegen levou a partida para a prorrogação, e Mor fez o 2 a 1 definitivo aos 95 minutos, comemorando com lágrimas nos olhos. Foi o primeiro gol de Mor em uma partida oficial após 542 dias. Na época, em fevereiro de 2025, ele ainda atuava pelo time da primeira divisão turca Eyüpspor.

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Emre Mor perdeu toda a temporada 2025/26 no Fenerbahce

Schreuder se mostrou reconciliado diante do incidente com o brinco: "Ele compensou um pouco isso ao marcar o gol da vitória." O fato de ele ter tirado o coringa, já exausto, de campo dez minutos após o gol tem relação com o histórico difuso de Mor.

Mor, que estava sob contrato com o Fenerbahce, perdeu toda a temporada anterior porque o clube de Istambul não o inscreveu para as competições. O Fener não revelou os motivos para isso. Jornalistas turcos relataram um problema no estômago.

Mor, de 1,69 metro e forte no drible, anunciou que quer falar sobre esse período difícil de sua vida no momento apropriado. Depois da noite contra o Pireu, ele aproveitou прежде de tudo a atenção à qual estava acostumado no início da carreira, mas que há muito tempo já não sentia.

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"A Argentina tem a mão de Deus, nós temos a orelha de Mor"

"É com isso que se sonha como jogador, especialmente na minha situação. Não tive dois anos fáceis", disse Mor. "Então entrar em um jogo tão importante e marcar o gol da vitória... acho que nem dá para colocar em palavras o quão bom isso é."

E a história do brinco? "Eu disse ao treinador: desculpa, eu nunca tinha ouvido que não se pode cobrir o brinco com fita adesiva", explicou o jogador, que tem 15 partidas pela seleção. "Eu não conseguia tirá-lo, então simplesmente o puxei da orelha. Sangrou, mas está tudo bem."

Mor também explicou por que usava o brinco para jogar: "Eu não o uso porque acho que ele fica bonito. É algo do Japão ou da China que supostamente ajuda a dormir." O jornalista Marcel Rözer resumiu a noite assim, em sua coluna para o jornal regional De Gelderlander: "A Argentina tem a mão de Deus, nós temos a orelha de Mor."

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Como Emre Mor foi parar no NEC Nijmegen, na Holanda?

Mas como Mor, que depois de sair do BVB ainda jogou por Celta de Vigo, Galatasaray e Fatih Karagümrük, foi parar justamente no leste da Holanda? Ele ficou disponível no mercado como jogador livre depois que o Fenerbahce não renovou seu contrato. Então o empresário Nima Modyr precisou fazer propaganda para Mor e fez isso com Carlos Aalbers, diretor técnico do NEC desde 2022.

"Nós nos conhecemos há muito tempo", disse o dirigente de 62 anos sobre sua ligação com Modry. "Conversamos por telefone, e Nima me descreveu a situação de Emre. Por circunstâncias pessoais, ele havia dado uma pausa no futebol por um bom tempo." O Nijmegen então convidou Mor para um período de testes. "Conversamos detalhadamente sobre Emre. Depois tivemos uma chamada de vídeo com ele. Dick Schreuder falou com ele enquanto estava de férias em Marbella. Claro que todo mundo conhece Emre, mas sua carreira estava em queda. Vamos ver se conseguimos reverter essa tendência e se podemos nos ajudar mutuamente."

Mor treinou com o time e disputou amistosos como ponta pela direita. Em sua primeira aparição, de 20 minutos, contra o clube amador De Treffers, deu a assistência para o 1 a 1 final. Pouco depois, Mor foi titular contra o Duisburg. Isso bastou para os responsáveis. Mor recebeu contrato até 2028.

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"Qualidades extraordinárias": Emre Mor sofre com lesão em Nijmegen

"Sou muito grato ao clube. Eles querem me fazer feliz de novo, isso era o mais importante", disse Mor. "Não vou negociar por dinheiro. Dinheiro não significa absolutamente nada para mim. Desculpem por dizer isso de forma tão direta. Eu só quero voltar a me divertir, e o clube me apoia nisso. Todos estão do meu lado, e isso faz bem." Aalbers também comemorou: "Emre tem qualidades extraordinárias. Jogadores do nível dele normalmente são inalcançáveis para nós."

No entanto, o Nijmegen ainda não se beneficiou tanto assim das qualidades de Mor. O clube-surpresa da temporada passada teve um início fraco no novo ano. Na liga, depois de três derrotas em sete jogos, aparece apenas em 11º lugar, e a estreia na fase de liga da Europa League, após a eliminação para o Bodö/Glimt nos playoffs da Champions, terminou em fiasco com derrota por 5 a 0 para a Juventus, em Turim.

Isso também tem a ver com os grandes problemas de lesão que atormentam o clube. Eles também afetam Mor, que ficou fora uma vez por doença e outras duas por causa das consequências da carga, ainda incomum para ele. "O treinador exige muito fisicamente de mim, e eu fiquei um ano inteiro sem jogar, então preciso ir passo a passo", afirmou.

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Emre Mor frequentemente careceu de mentalidade e estabilidade física

No momento, Mor está fora com uma lesão na virilha, que deve tirá-lo de ação até meados de outubro. Isso é especialmente irritante para ele, afinal, durante a longa pausa para jogos de seleções ele poderia ter trabalhado bastante sua forma física. Agora isso só será possível de maneira limitada.

"Para ele, não se trata mais de dinheiro, isso já não é um obstáculo", havia dito o técnico Schreuder no início de julho, quando Mor fez testes com ele. "Talvez seja exatamente isso que lhe dê a tranquilidade necessária para voltar a jogar solto." Esperanças como essa, porém, já haviam sido cultivadas por vários outros treinadores antes de Schreuder nos últimos anos, começando por Thomas Tuchel em Dortmund e Juan Carlos Unzue em Vigo.

No entanto, quase ninguém conseguiu incutir em Mor, rotulado precocemente como o "Messi turco", a mentalidade correta e estabilidade física. Mor tem qualidades com as quais poderia fazer a diferença. Mas com frequência lhe faltaram os elementos básicos do jogo coletivo no futebol: disciplina tática, persistência, dedicação, mas também noção de espaço, tomada de decisão e, simplesmente, realismo.

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Emre Mor é "apenas um perdedor que tentou mais uma vez"?

"Espero que este gol seja o ponto de virada que agora vou aproveitar", disse Mor naquela noite de 11 de agosto. Agora ele soma sete jogos e 236 minutos em campo; em vez de mais um gol, acrescentou apenas uma assistência. Só foi escalado desde o início uma vez, e ainda nunca na liga.

"Um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez", escreveu Mor no Instagram após a transferência para o nono clube profissional diferente de sua carreira. Se a próxima tentativa de Mor realmente trará o ponto de virada esperado, ainda não é possível prever no momento. Mas, se o incidente com o brinco continuar sendo o capítulo mais barulhento em Nijmegen, isso combinaria bastante com a trajetória tão peculiar de Mor.

Emre Mor: os números de sua carreira