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Hussein Hamdy

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Um pênalti inesquecível: árbitro inglês para o duelo entre Real Madrid e Inter na Liga dos Campeões

Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Espanha
Itália

Será um bom presságio para o Real Madrid?

O Real Madrid inicia sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa diante da Inter de Milão, em uma partida dirigida pelo árbitro inglês Michael Oliver, na noite de terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu.

Oliver é um dos árbitros de maior destaque no continente, e esta será a sexta vez que ele dirige uma partida do clube merengue nas competições europeias, com um histórico que pende claramente a favor do Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o Real Madrid sofreu apenas uma derrota nas cinco partidas anteriores dirigidas por Oliver.

O árbitro inglês havia dirigido o confronto entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt na Supercopa da Europa de 2022 (2 a 0), a partida entre Braga e Real Madrid na fase de grupos da temporada 2023-2024 (1 a 2), o duelo entre Olympiacos e Real Madrid na edição passada (3 a 4), além da partida em que o clube merengue perdeu para o Bayern de Munique nas quartas de final da temporada 2025-2026 pelo placar de 1 a 2.

Mas a partida entre Real Madrid e Juventus na volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2017-2018 continua sendo o confronto em que o nome de Oliver ficou permanentemente ligado à história recente do Real Madrid.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

Naquela noite, com a partida se aproximando da prorrogação, e depois que a classificação ficou ameaçada após a Juventus abrir vantagem por 3 a 0, o árbitro inglês assinalou um pênalti a favor do Real Madrid aos 93 minutos, após uma falta de Benatia contra Lucas Vázquez, em uma decisão que provocou uma tempestade de polêmica.

Cristiano Ronaldo converteu o pênalti, levando o Real Madrid à classificação para as semifinais.

A decisão provocou uma reação de fúria por parte da Juventus, depois que Gianluigi Buffon avançou em direção ao árbitro antes de receber o cartão vermelho, para em seguida direcionar críticas ácidas a ele na zona mista após a partida.

Isso levou a Union das Federações Europeias de Futebol a aplicar uma punição ao goleiro, e Oliver se tornou alvo de uma campanha de perseguições condenada pela própria entidade, cujas consequências chegaram até sua família, em um capítulo polêmico e inesquecível de sua carreira.

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