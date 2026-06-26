Um passo rumo ao trono... Salem Al-Dossari escreve uma nova página na história da Arábia Saudita na Copa do Mundo

Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, escreveu uma nova página na história da Copa do Mundo ao ser escalado como titular para a partida contra Cabo Verde.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde, daqui a pouco, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, anunciou a escalação titular para a partida, na qual Salim Al-Dosari foi escalado pela terceira vez consecutiva.

Esta é a nona partida em que “O Tornado” participa com a seleção saudita em uma Copa do Mundo ao longo da história, tornando-se o segundo jogador da “Selecção Verde” com mais partidas disputadas na competição.

Al-Dossari empatou com três jogadores sauditas que também disputaram nove partidas na Copa do Mundo ao longo da história: Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman e Hussein Abdul-Ghani.

O jogador de 34 anos tem uma oportunidade histórica de assumir a liderança, caso a seleção saudita chegue às oitavas de final da Copa do Mundo, quando atingirá a décima partida em sua trajetória na competição, empatando com Mohammed Al-Deayea.

Vale lembrar que Salem Al-Dosari participou de todas as partidas da seleção saudita nas edições da Copa do Mundo de 2018, 2022 e 2026, marcando três gols, o que o tornou o maior artilheiro da história da “Verde” na Copa do Mundo, empatado com Sami Al-Jaber.