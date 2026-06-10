Um passo rumo ao retorno às competições europeias... O Barcelona anuncia oficialmente a surpresa de 2029

O FC Barcelona deu um passo oficial para recuperar sua presença na cena europeia, após apresentar uma candidatura completa à UEFA para sediar a final da Liga dos Campeões de 2029 no Estádio Spotify Camp Nou.

O clube catalão anunciou, em comunicado oficial, que o dossiê foi apresentado em colaboração com a Câmara Municipal de Barcelona e o Governo da Catalunha, e com o apoio direto da Real Federação Espanhola de Futebol.

O Barcelona esclareceu que o dossiê de candidatura cumpre todos os requisitos técnicos, contratuais e institucionais exigidos pela UEFA e inclui as garantias necessárias que comprovam a prontidão da cidade e do estádio para organizar um dos maiores eventos do futebol mundial.

Com essa medida, conclui-se a primeira fase do processo de candidatura, dando início à fase de avaliação que será realizada pela UEFA nos próximos meses, antes da escolha do estádio vencedor para sediar a final da edição de 2029.

O clube catalão destacou que Barcelona possui um longo histórico na organização de eventos esportivos internacionais, enquanto o Camp Nou é considerado um dos estádios históricos da Europa, graças ao fato de já ter sediado grandes finais em nível continental e mundial.

O comunicado destacou que o estádio está atualmente passando por um processo de reforma abrangente no âmbito do projeto “Espai Barça”, que, quando concluído, o tornará um dos estádios mais modernos do mundo em termos de capacidade, tecnologia e serviços.

Espera-se que a UEFA anuncie o estádio anfitrião da final de 2029 durante o último trimestre deste ano, em meio à concorrência de várias outras candidaturas europeias que a federação ainda não revelou oficialmente.