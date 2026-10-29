"Um passo que parece próximo": Deschamps lidera a lista de candidatos para treinar gigante europeu

Tudo indica que Didier Deschamps, ex-técnico da seleção da França, voltará ao trabalho em breve, meses depois de sua saída do comando dos "Bleus".

Após 14 anos à frente da comissão técnica da seleção francesa, Didier Deschamps entregou as rédeas a Zinédine Zidane no último verão.

Apesar de ter sido alvo de algumas críticas no final de sua passagem pela França, seu período no comando da seleção foi bem-sucedido sob todos os aspectos, já que conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações da Europa de 2021, além de chegar à final da Copa do Mundo e da Eurocopa.

Durante o período em que treinou a seleção francesa, seu nome foi constantemente associado a grandes clubes europeus, mas ele seguia sua trajetória com os Bleus naquele momento.

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E agora, na Itália, onde Deschamps goza de ampla popularidade, surgiram novas informações interessantes nesta quinta-feira.

O jornal "La Stampa" apontou que Deschamps está na lista de candidatos a treinar a Juventus.

Depois de ocupar o decepcionante oitavo lugar na classificação do Campeonato Italiano após nove rodadas, e de ser derrotada pelo Genoa (2 a 0) na noite de quarta-feira, a Juventus sofre com uma queda de rendimento, e é provável que Luciano Spalletti pague o preço por isso nos próximos dias.

Por isso, Didier Deschamps é um dos principais candidatos da diretoria da Juventus para suceder Spalletti, enquanto os nomes de Stefano Pioli e Antonio Conte também são cogitados.

O jornal "La Repubblica" confirmou o interesse da diretoria no treinador francês, apontando que Conte prefere esperar o Manchester United, onde Carrick pode ser demitido em breve.

Vale lembrar que a passagem de Deschamps como jogador deixou uma marca inesquecível em Turim, onde venceu a Liga dos Campeões da Europa em 1996, além de três títulos do Campeonato Italiano, entre outras conquistas.