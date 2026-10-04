"Eu jamais me arrependeria desse passo. Quando um clube tão grande bate à sua porta, não dá para recusar. Quando dizem a um jogador jovem: você vai jogar no Bayern de Munique, você nem pensa duas vezes", disse Zaragoza.

O espanhol relembrou sua ascensão, que o levou em pouquíssimo tempo à elite do futebol europeu: "Antes disso, eu era reserva na segunda divisão, tinha sido titular nos últimos seis jogos, havia subido para a primeira divisão e acabado de completar dez partidas quando o Bayern de Munique me contratou. Normalmente, isso não acontece. E eu também não me arrependo, porque isso mudou para melhor a minha vida e a da minha família."

Hoje, a transferência de Zaragoza para Munique, em janeiro de 2024, é vista como um mal-entendido esportivo. O fato de o salto para a Säbener Straße ter se mostrado grande demais para o ponta de 25 anos não é atribuído por ele à falta de qualidade futebolística.

"Há muitos fatores. Eu era um jovem de 20 anos que foi para o Bayern de Munique, um dos melhores clubes do mundo, se não o melhor. Na minha posição jogava Musiala, que para mim era o melhor do mundo na época, além de Sané, Gnabry, Coman... eu poderia citar outros mil nomes", disse Zaragoza, antes de completar: "Eu vinha da segunda divisão, tinha feito apenas dez jogos na primeira divisão, e então veio o Bayern de Munique. Isso não é simples: a língua, o clima, a comida, sair da minha zona de conforto. Não acho que eu não tenha tido sucesso por causa do meu nível futebolístico. Acho que foi pelas circunstâncias. Foi um passo muito grande na minha carreira, para o qual eu ainda não estava preparado."

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Bryan Zaragoza quase se transferiu para o Barcelona

Sua carreira, porém, também poderia ter tomado outro rumo. Como Zaragoza revelou recentemente em conversa com a rádio espanhola Cadena SER, antes de sua mudança para a Alemanha, um peso-pesado de LaLiga também disputava sua contratação.

"De fato, existiu a possibilidade de eu me transferir para o Barça. Houve contatos", revelou. O interesse foi motivado por um primeiro turno brilhante no Granada, no qual Zaragoza se destacou, entre outras atuações, no empate por 2 a 2 com o Barcelona, em outubro de 2023, com dois gols.

No total, Zaragoza disputou apenas sete jogos oficiais pelo Bayern. Como o clube não encontrou, nas últimas janelas de transferências, um interessado em contratá-lo em definitivo, Zaragoza segue com contrato em Munique até 2029.

Desde o verão de 2024, ele foi emprestado de forma ininterrupta: para o Osasuna, Vigo e a Roma. Desde o fim de agosto, Zaragoza atua pelo Espanyol de Barcelona, onde, sob determinadas condições, passa a valer uma obrigação de compra.