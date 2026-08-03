O Manchester City, da Inglaterra, mantém seus esforços incansáveis para concretizar a transferência do astro da seleção marroquina Ayoub Bouaddi, do clube francês Lille, em uma negociação que pode ser a mais destacada e cara ao longo da atual janela de transferências do verão, em meio a uma disputa europeia acirrada pelos serviços do meio-campista marroquino que chamou a atenção na Copa do Mundo de 2026.

O jornalista alemão Florian Plettenberg, da rede "Sky Sports", revelou que Ayoub Bouaddi já chegou a um acordo verbal completo com a diretoria do Manchester City sobre os termos pessoais, o salário e a duração do contrato, em um passo considerado avançado rumo à conclusão da negociação.

As negociações com o Lille ainda estão travadas

No entanto, as negociações entre os dois clubes ainda seguem a todo vapor, diante das enormes exigências financeiras impostas pelo clube francês Lille para aprovar a saída de seu astro marroquino, considerado um dos principais ativos esportivos e comerciais da equipe francesa.

Plettenberg apontou que vários dos maiores clubes europeus acompanham com grande interesse os desdobramentos da situação do meio-campista marroquino, mas o Manchester City permanece atualmente como o mais próximo de fechar a negociação, graças ao seu avanço nas conversas e à sua imensa capacidade financeira.

Presidente do Lille choca a todos

Em declarações polêmicas, Olivier Létang, presidente do clube francês Lille, admitiu a existência de um amplo interesse de vários grandes clubes europeus em contratar Bouaddi, mas chocou a todos ao afirmar em tom decisivo: "Poucos são os clubes que podem arcar com o custo de Ayoub no momento".

Létang garantiu que o astro marroquino permanecerá no elenco de sua equipe, indicando que já existem propostas oficiais de fato, mas que a situação segue a mesma com todas as partes interessadas, negando a existência de qualquer acordo definitivo com qualquer clube até o momento.

Lille recusa propostas oficiais e exige mais de 100 milhões de euros

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o Manchester City comprar o jogador marroquino por um valor que ultrapasse a barreira dos 100 milhões de euros, Létang respondeu com firmeza: "A única verdade hoje é que Ayoub é 100% um jogador do Lille. Sim, já houve propostas oficiais de fato, mas elas não foram nem um pouco satisfatórias, porque Ayoub é um jogador muito importante e central para nós e para o nosso projeto esportivo".