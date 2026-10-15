O atacante egípcio Hamza Abdelkarim enfrenta dificuldades para conseguir minutos no time principal do Barcelona, diante da presença de Raphinha, Gabriel Jesus, Anthony Gordon e Dani Olmo à sua frente na ordem de preferências do técnico Hansi Flick.

Hamza Abdelkarim já demonstrou disposição para "descer" ao time B, a fim de obter tempo de jogo suficiente, segundo informou o jornal catalão "Sport".

Diante do Galatasaray, na Liga dos Campeões, Flick optou por utilizar Dani Olmo na posição de "falso nove", para reforçar o controle do jogo, em meio à ausência de Raphinha — o principal atacante da equipe — que atualmente se recupera de uma lesão.

Gabriel Jesus também poderia ocupar a posição de atacante (o jogador brasileiro, de fato, entrou no segundo tempo e teve algumas oportunidades), e surgiu ainda outra alternativa: a entrada de Anthony Gordon, dada a sua capacidade de marcar gols e, mais importante, sua eficiência na pressão sobre o adversário.

Próximas partidas BET La Liga 12:30 BAR Assistir

Essa grande variedade de opções, somada ao calendário extremamente carregado de partidas, fez com que Hamza Abdelkarim tivesse pouquíssimos minutos em campo: nos dez jogos oficiais disputados pela equipe até agora, o jogador egípcio atuou apenas 12 minutos (4 minutos contra o Rayo Vallecano e 8 minutos contra o Getafe).

De acordo com o jornal catalão, há um debate interno sobre esse assunto, pois Hamza Abdelkarim, de 18 anos, precisa jogar, especialmente porque ainda está em fase de adaptação ao estilo de jogo do Barcelona, após ter se juntado à equipe apenas na metade da temporada passada.

O jogador egípcio foi inscrito no time B (Barcelona Atlètic) e recebeu um número de camisa próprio, de modo a garantir a possibilidade de atuar com a equipe reserva quando necessário, mas, na prática, Hamza nunca jogou por esse time: passou diretamente das categorias de base (sub-19) para a estrutura do time principal.

Além disso, quando Hamza Abdelkarim assinou a renovação de seu contrato (que vai até 30 de junho de 2030), declarou à imprensa que não sentiria qualquer "constrangimento" — e não veria nisso uma diminuição de seu valor — caso jogasse pelo "Barça Atlètic".

Ele explicou que seu objetivo principal é simplesmente ter tempo de jogo, não importando se esses minutos virão com o time principal, com o time B ou com a seleção egípcia.

O clube catalão deu atenção especial às declarações de Hamza, que tiveram repercussão extremamente positiva, já que não todos os jogadores adotam essa mentalidade, pois alguns veem o time B (que atualmente disputa a quarta divisão espanhola) como um obstáculo ao seu desenvolvimento.

Hamza Abdelkarim sabe bem que tem um longo futuro à frente e que treinar ao lado dos "grandes nomes" — e aprender com eles — é algo de enorme utilidade, mas sua principal ambição continua sendo jogar partidas.

E Flick inclui o jogador em seus planos: apesar de o treinador alemão não lhe ter dado muitas oportunidades até agora, ele sempre o leva em consideração, sobretudo porque a profundidade do plantel é um dos pilares fundamentais do Barcelona atual. E, embora Flick esteja satisfeito com o que Hamza Abdelkarim apresenta nos treinos, está claro que conseguir minutos efetivos em campo continua sendo algo extremamente difícil.







