Parece que a Federação Portuguesa de Futebol decidiu recuar diante de Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, depois da crise que surgiu nas fileiras da seleção principal nas últimas horas.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal na capital dinamarquesa, Copenhague, anteontem, quarta-feira, após um desentendimento com seu técnico Jorge Jesus, por não ter participado da partida contra a Noruega na segunda rodada da Liga das Nações da Uefa.

O jornal espanhol "Marca" afirmou que a Federação Portuguesa de Futebol trabalhará para encerrar a crise que surgiu recentemente e o desentendimento que eclodiu entre Ronaldo e Jorge Jesus, ao longo da próxima semana.

A federação trabalhará para encerrar essa crise por meio de uma reunião decisiva, que reunirá todas as partes envolvidas, à frente delas o próprio Ronaldo, bem como Jorge Jesus.

O jornal esclareceu que a Federação Portuguesa não deseja que essa crise seja o motivo do fim da trajetória internacional do "Dom", depois de tudo o que ele ofereceu à seleção ao longo dos últimos anos, pois considera que ele merece um final à altura de sua posição.

A "Marca" destacou a mudança de postura da Federação Portuguesa, que havia emitido um comunicado após a saída de Ronaldo, no qual reforçava que a seleção permanecia concentrada, antes que essa linguagem mudasse e começasse a pensar na solução da crise.

O que ajudou nisso foi a política de imprensa imposta a todos, especialmente aos jogadores, com a proibição definitiva de falar sobre o assunto, o que ficou claro nas declarações de Renato Veiga, jogador da seleção de Portugal, recentemente.

A seleção portuguesa se prepara atualmente para disputar uma partida decisiva contra a Noruega, depois de amanhã, domingo, na quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, precisando da vitória para se classificar às semifinais.

A seleção de Portugal ocupa a liderança do Grupo 4 com 9 pontos, conquistados em 3 vitórias sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca, com uma diferença de 6 pontos completos sobre as três seleções.