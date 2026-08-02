A Federação dos Emirados Árabes Unidos de Futebol renovou sua confiança na liderança do suíço Gianni Infantino à frente da Fifa, manifestando seu forte apoio a todas as iniciativas que servem às federações nacionais.

Isso ocorreu depois que a Fifa recuou de sua proposta de vender uma parcela dos direitos comerciais de seus torneios, especialmente a Copa do Mundo.

A proposta da Fifa havia encontrado ampla oposição em nível mundial, sobretudo por parte da União Europeia, que anunciou o boicote à Copa do Mundo.

A Federação dos Emirados Árabes Unidos, presidida pelo Xeique Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, emitiu um comunicado oficial, publicado por meio de sua conta na plataforma X, no qual saudou a decisão de Infantino de recuar da proposta "FIFA Forward Enterprise".

O comunicado da Federação dos Emirados Árabes Unidos afirmou que não seguir adiante com esse projeto serve à família do futebol internacional e preserva sua unidade, conclamando que cada proposta seja estudada com sabedoria, em prol do interesse do esporte, de sua torcida e de sua grande comunidade.

O Xeique Hamdan bin Mubarak destacou que a Federação dos Emirados Árabes Unidos apoia as iniciativas e propostas que visam alcançar um maior desenvolvimento e preservar a coesão da família do futebol internacional.

Ao encerrar o comunicado, a Federação dos Emirados Árabes Unidos renovou sua confiança na liderança de Gianni Infantino à frente da Fifa.