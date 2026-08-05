Yasser Ibrahim, zagueiro do Al Ahly e da seleção do Egito, entrou em um grande dilema durante a atual janela de transferências de verão, depois de receber uma proposta tentadora do Campeonato Saudita, ao mesmo tempo em que o clube vermelho faz questão de mantê-lo em suas fileiras.

O jornalista Ahmed Shobier revelou que Yasser Ibrahim recebeu uma proposta séria do clube saudita Al Shabab, que inclui um salário superior ao que recebe no Al Ahly em cerca de 3 a 4 vezes, o que colocou o jogador em uma situação difícil durante as negociações de renovação de seu contrato.

Shobier disse, em seu programa na rádio On Sport, que a proposta do Al Shabab saudita é real, acrescentando: "O jogador ficou com um olho no céu e outro no inferno", em referência ao estado de indecisão que vive entre permanecer no Al Ahly ou embarcar em uma nova experiência profissional no Campeonato Saudita.

Shobier explicou que o Al Ahly pretendia realizar uma reunião com Yasser Ibrahim, ao lado de Emam Ashour, Mostafa Shobier e Mohamed Hany, a fim de resolver a questão da renovação dos contratos, mas o cancelamento do treino levou ao adiamento do encontro.

Ele acrescentou que a diretoria do Al Ahly continua fazendo questão de manter todos os seus jogadores, e busca encerrar a questão da renovação o mais rápido possível, mas frisou que os acordos só se tornarão definitivos após a assinatura oficial dos contratos.

Ao mesmo tempo, Shobier indicou que Yasser Ibrahim tenta convencer os dirigentes do Al Ahly a aceitar sua saída, aproveitando-se da enorme proposta financeira que recebeu do Al Shabab, enquanto a diretoria vermelha segue com suas negociações com o jogador a fim de melhorar a contrapartida financeira e estender seu contrato por duas temporadas.

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