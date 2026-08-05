Yasser Ibrahim, zagueiro do Al Ahly e da seleção do Egito, entrou em grande dilema durante a atual janela de transferências de verão, depois de receber uma proposta tentadora do Campeonato Saudita, num momento em que o clube vermelho insiste na sua permanência nas fileiras da equipe.

O jornalista Ahmed Shobeir revelou que Yasser Ibrahim recebeu uma proposta séria do clube saudita Al-Shabab, que inclui um salário cerca de 3 a 4 vezes superior ao que ele recebe no Al Ahly, o que colocou o jogador em uma situação difícil durante as negociações de renovação de seu contrato.

Shobeir disse, em seu programa na rádio On Sport, que a proposta do Al-Shabab saudita é real, acrescentando: "O jogador está com um olho no paraíso e outro no inferno", em referência ao estado de hesitação que ele vive entre permanecer no Al Ahly ou embarcar em uma nova experiência profissional no Campeonato Saudita.

Shobeir explicou que o Al Ahly pretendia realizar uma reunião com Yasser Ibrahim, ao lado de Imam Ashour, Mostafa Shobeir e Mohamed Hany, a fim de resolver a questão das renovações de contrato, mas o cancelamento do treino levou ao adiamento do encontro.

E acrescentou que a diretoria do Al Ahly continua insistindo na permanência de todos os seus jogadores e busca encerrar a questão das renovações o mais rápido possível, mas ressaltou que os acordos só se tornarão definitivos após a assinatura oficial dos contratos.

Ao mesmo tempo, Shobeir indicou que Yasser Ibrahim tenta convencer os dirigentes do Al Ahly a aceitarem sua saída, aproveitando-se da enorme proposta financeira que lhe chegou do Al-Shabab, enquanto a diretoria vermelha prossegue com suas negociações com o jogador a fim de melhorar a compensação financeira e estender seu contrato por duas temporadas.

Leia também:

Entre Espanha, Arábia Saudita e Turquia: Mohamed Salah tomou a decisão certa?