Um objeto estranho no armário de O’Lisi na Copa do Mundo... e relatórios alertam: “causa câncer”

Michael Olise, jogador da seleção francesa e do Bayern de Munique, esteve no centro das atenções do mundo do futebol por várias semanas, e sua temporada na Alemanha despertou grande interesse.
No entanto, nas últimas horas, a atenção voltou-se para um objeto encontrado em seu armário durante a participação da França na Copa do Mundo, o que gerou grande polêmica.
De acordo com o jornal “AS”, foram encontradas sachês de nicotina no armário de Michael Oliessi, o que gerou grande polêmica entre os torcedores.
Esses sachês bucais são colocados entre a gengiva e o lábio e liberam nicotina (geralmente sintética) através da mucosa bucal.
Uma das principais características desse produto é que ele não contém tabaco e, por isso, é considerado um produto “limpo”.
Ele também contém excipientes como celulose, sais, adoçantes e aromatizantes, e cada sachê contém normalmente entre 5 e 20 miligramas de nicotina, com efeito que dura de 20 a 60 minutos.
Embora sejam produtos que não contenham folhas de tabaco, eles podem causar dependência.
De acordo com um relatório publicado pelo Instituto Federal Alemão de Avaliação de Riscos, citado pelo Ministério da Saúde da Espanha, esses sachês são “sachês para administração oral que contêm sais de nicotina, além de outras substâncias, incluindo celulose microcristalina, carbonato de sódio, outros sais de ácido carbônico, ácido cítrico e diversos aromatizantes.
No entanto, o fato de não conterem tabaco não significa que estejam isentas de riscos, já que o principal composto tóxico nelas presente é a nicotina.
O relatório indica que “ao extrair a nicotina das folhas da planta, ela também pode conter nitrosaminas específicas do tabaco, classificadas pela Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (IARC) como substâncias cancerígenas”.
Também pode conter outros contaminantes, como formaldeído, acrileno e benzeno, ou metais tóxicos (como cádmio, chumbo, arsênico e outros).