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Roberto Mancini criticou a falta “vergonhosa” de jogadores italianos na Serie A após ser obrigado a convocar adolescentes inexperientes para a campanha da Itália na Liga das Nações. Com a seleção fora das quartas de final, o técnico admitiu que precisa assumir riscos ousados para reconstruir o elenco.

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Mancini aposta nos jovens na Liga das Nações

Mancini revelou que a escassez de jogadores italianos na Serie A lhe deixou poucas alternativas além de convocar para a seleção jovens com experiência mínima na primeira divisão. Em entrevista ao Corriere dello Sport, o técnico da Itália falou sobre suas recentes escolhas para o elenco.

Antes dos jogos da Liga das Nações deste mês, Mancini chamou vários adolescentes para a concentração da seleção, entre eles os jogadores das categorias de base Riccardo Cassano e Simone Lontani. A decisão veio durante uma janela de resultados mistos para a Itália, que venceu a França antes que uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica encerrasse suas chances de chegar às quartas de final.

Números ‘vergonhosos’ da Serie A exigem mudança

No centro da frustração de Mancini está a redução do número de jogadores aptos a defender a Itália que atuam regularmente na primeira divisão do país. Diante da queda acentuada na presença de italianos, o técnico acredita que precisa olhar além dos jogadores já consolidados nos clubes para manter a seleção competitiva.

"Fui obrigado a convocar jovens jogadores, já que a proporção de italianos na Serie A caiu para 30%. É um número vergonhoso", admitiu Mancini. "Não tenho escolha a não ser procurar jovens com potencial e capacidade de evoluir."

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Desinteresse dos clubes e um problema de 20 anos

As dificuldades atuais da Itália vêm em meio a um retrospecto recente preocupante. Apesar de ser tetracampeã mundial, a seleção não se classificou para as últimas três Copas do Mundo. Contra a Bélgica, Mancini mostrou disposição para confiar em talentos emergentes ao dar a primeira oportunidade na seleção ao atacante Alphadjo Cisse, de 20 anos, que marcou dez gols pelo AC Milan nesta temporada. Mancini insiste que o problema estrutural não é novo e não espera ajuda dos clubes italianos.

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"Tenho de assumir riscos ao colocá-los em campo em partidas importantes", disse. "Os clubes não têm interesse na seleção, que precisa encontrar suas próprias soluções. Não adianta reclamar de uma situação que existe há pelo menos 20 anos. Simplesmente temos de buscar jogadores e dar experiência a eles, mesmo que isso signifique arriscar algumas derrotas."

Uma aposta de longo prazo para o futuro da Itália

Com a campanha na Liga das Nações encerrada na fase de grupos, a Itália enfrenta agora um período decisivo de transição. A seleção continuará a buscar talentos emergentes e a acelerar sua chegada à equipe principal. Embora essa abordagem traga o risco de tropeços no curto prazo, a Itália claramente espera que a experiência adquirida desde cedo dê frutos nos maiores palcos.