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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Um número que ultrapassa os mil: a dolorosa história por trás das lesões de Manuel Neuer

M. Neuer
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Alemanha

1222 dias de ausência

Tradição Esportiva
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O Bayern de Munique sofreu um novo e doloroso golpe com a lesão de seu capitão e veterano goleiro Manuel Neuer, renovando o sofrimento do jogador de 40 anos com as lesões, depois que sua carreira nos últimos anos se transformou em uma longa sequência de períodos de ausência que afetaram a regularidade de suas participações com o time bávaro.

O jornal alemão "Bild" informou que Neuer sofreu uma ruptura parcial em um dos tendões do pé direito, durante o confronto contra o Mainz que terminou com vitória do Bayern de Munique pelo placar de 2 a 1, no sábado, pela disputa do Campeonato Alemão.

Segundo informações do jornal, o goleiro alemão ficará afastado dos gramados por um período de até dois meses, em um novo golpe para o time, que não contará com os serviços de seu capitão durante o próximo período.

O Bild revelou a dimensão do sofrimento vivido por Neuer por causa das lesões, apontando que seus períodos de ausência anteriores, antes da última lesão, chegaram a 1.222 dias, um número que reflete a dimensão dos problemas físicos que perseguiram o veterano goleiro ao longo de sua carreira, e que acrescenta um novo capítulo ao seu histórico médico repleto de lesões.

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