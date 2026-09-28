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Um número que retorna após 34 anos: Olise rouba a cena em noite fatal da França

Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A
M. Olise
Bélgica
França

A conquista de Cantona e os passos de Djorkaeff

Após a vitória dramática da França sobre a Bélgica, a emoção não parou no gol de Michael Olise nos últimos instantes, mas se estendeu a uma série de números marcantes que refletiram o início da era de Zinedine Zidane com os Bleus e confirmaram a presença de vários craques da seleção no novo cenário.

A rede francesa "Stats Foot" afirmou: "A seleção da França conquistou 11 vitórias durante o ano de 2026, o maior número de vitórias em um ano civil desde 2018, quando os Bleus conquistaram 12 triunfos".

E Michael Olise seguiu escrevendo seu nome no início da era Zidane, ao se tornar o primeiro jogador a contribuir de forma direta nos dois primeiros gols de um novo treinador da seleção da França desde Éric Cantona sob o comando de Gérard Houllier em 1992, após marcar um gol e dar uma assistência.

Olise também chegou a 18 participações em gols em seus primeiros 27 jogos internacionais pela França, com 8 gols e 10 assistências, tornando-se o primeiro jogador a alcançar esse número desde Youri Djorkaeff em 1997, quando participou de 22 gols em seus 27 primeiros jogos.



Os números da França também tiveram uma presença marcante da dupla Désiré Doué e Bradley Barcola, já que a seleção venceu todas as sete partidas em que os dois jogadores atuaram juntos.

No que diz respeito às defesas sem sofrer gols, a França registrou seu segundo jogo sem levar gols nos últimos 14 confrontos disputados na ausência de Dayot Upamecano, após a vitória sobre a Alemanha sem sofrer gols em 8 de junho de 2025.

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