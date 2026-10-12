O marroquino Yassir Zabiri segue em grande fase de goleador no Racing Santander, após marcar seu sétimo gol na temporada contra o Valencia, reforçando sua condição de uma das principais armas ofensivas do time e entrando na disputa pela liderança dos artilheiros do Campeonato Espanhol ao lado de nomes de destaque, entre eles Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

Zabiri elevou sua marca para 7 gols, igualando-se a Lamine Yamal e Mbappé, enquanto Raphinha lidera a lista de artilheiros com 12 gols.

O atacante marroquino chegou ao Racing Santander por empréstimo, vindo do Stade Rennes, da França, e apresentou atuações chamativas depois de ter se tornado o artilheiro da Copa do Mundo Sub-20, torneio cujo título foi conquistado pela seleção marroquina.

Os sete gols de Zabiri se dividiram entre 3 contra o Elche, dois contra o Alavés e um diante do Barcelona, no estádio Camp Nou, antes de acrescentar seu gol mais recente contra o Valencia, confirmando sua capacidade de fazer a diferença no último terço do campo.

Diante dessa boa fase, o Racing Santander não descarta apresentar uma proposta ao Stade Rennes para comprar o contrato do jogador em definitivo, garantindo sua permanência no elenco, especialmente por sua rápida adaptação e seu impacto evidente no desempenho ofensivo.

O período recente também marcou a primeira aparição de Zabiri com a seleção principal de Marrocos, que conta com um conjunto de opções ofensivas de qualidade, em um passo que pode dar ao jovem atacante uma nova oportunidade de provar seu valor em nível internacional.