Hassan Tambakti, zagueiro da seleção saudita, alcançou um marco notável em sua carreira internacional com a camisa dos “Verde”, durante o confronto contra o Uruguai na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A conquista ocorreu em uma ocasião excepcional para o zagueiro saudita, que se tornou um dos pilares da seleção nos últimos anos, após se firmar como titular graças ao seu excelente desempenho e à experiência acumulada nos torneios continentais e internacionais.

A seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uruguai, Espanha e Cabo Verde, onde os “Verdes” buscam resultados positivos que lhes deem a chance de disputar uma das duas vagas para a fase seguinte.

Tamkhti conseguiu atingir a marca de 50 partidas internacionais ao enfrentar a Uruguai, tendo iniciado sua trajetória na seleção saudita ainda jovem e conquistado, gradualmente, seu lugar entre os principais zagueiros do futebol saudita.

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O jogador participou de vários torneios e grandes eventos com a seleção, entre eles a Copa do Mundo, a Copa da Ásia e as eliminatórias continentais, tornando-se um dos elementos em que a comissão técnica confia nas partidas importantes, graças à sua força física e presença defensiva marcante.

Tambakti espera coroar essa conquista pessoal com um resultado positivo contra a Uruguai, ajudando a seleção saudita a começar com força sua trajetória na Copa do Mundo, especialmente diante da acirrada competição no Grupo H, após o empate entre Espanha e Cabo Verde na outra partida.

Alcançar a 50ª partida internacional representa um marco importante na trajetória do zagueiro saudita, que continua a se destacar entre as principais estrelas de sua geração, com o objetivo de liderar a defesa da Seleção Saudita rumo a uma nova conquista no cenário mundial.