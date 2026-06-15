Um número curioso agita a Copa do Mundo por causa de um astro da Espanha

Mikel Oyarzabal, atacante da seleção espanhola, entrou para a história da Copa do Mundo de forma inusitada durante o confronto contra a seleção de Cabo Verde, nesta segunda-feira, no Estádio Mercedes-Benz, no âmbito da disputa do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A rede “Opta”, especializada em estatísticas, informou que Oyarzabal se tornou o primeiro jogador desde 1966 a disputar os primeiros 30 minutos de uma partida da Copa do Mundo sem tocar na bola nem uma única vez, um recorde negativo sem precedentes nesse período.

O Grupo H conta com as seleções da Espanha, Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde, o que o torna um dos grupos mais competitivos e emocionantes do torneio, devido à proximidade dos níveis das quatro seleções e suas ambições de se classificar para as fases eliminatórias.

A Espanha participa da fase final da Copa do Mundo pela décima sétima vez em sua história, com o objetivo de recuperar seus glórias mundiais e compensar a decepcionante eliminação nas oitavas de final da edição do Catar 2022.

Além disso, a “La Roja” busca apresentar um bom desempenho na edição atual, que é realizada pela primeira vez na história da Copa do Mundo com a organização conjunta de três países: Estados Unidos, Canadá e México.