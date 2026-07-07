Um número chocante para o protagonista do incidente envolvendo Trump na Bélgica

As estatísticas revelaram uma contradição notável envolvendo o jogador da seleção americana Folarin Balugun, que ganhou destaque recentemente após a polêmica relacionada à intervenção de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para que o jogador participasse da partida contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O presidente dos Estados Unidos havia confirmado ter entrado em contato com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, solicitando a revisão do cartão vermelho que Balogun recebeu na partida anterior; de fato, a punição foi revogada e o jogador participou da partida contra a Bélgica.

De acordo com dados da Opta, Balugon registrou o menor número de toques entre todos os jogadores que participaram do primeiro tempo da partida entre Estados Unidos e Bélgica, tendo tocado na bola apenas 10 vezes.

A Bélgica encerrou o primeiro tempo da partida com uma vantagem de dois gols a um.

Os Estados Unidos, o Canadá e o México organizam a Copa do Mundo de 2026, que teve início no último dia 11 de junho e se encerra no dia 19 deste mês de julho.

O Canadá foi eliminado da competição nas oitavas de final após a derrota por 3 a 0 para o Marrocos, assim como o México, que também foi eliminado na mesma fase após a derrota por 3 a 2 para a Inglaterra.

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