Ibrahima Toncará, médio internacional espanhol de origem gambiana, continua a impressionar no estágio de preparação do Barcelona para a nova época, apesar de ainda não ter completado os 16 anos, tornando-se o único nascido em 2010 no grupo do treinador alemão Hansi Flick, num forte indício de que poderá permanecer na equipa principal em vez de jogar na equipa B, como estava previsto.

Segundo o jornal catalão "Sport", e de acordo com fontes próximas do clube catalão, Flick não hesitou em integrar Toncará num vasto grupo de jovens jogadores que iniciaram o período de preparação para a época com a equipa principal. O jovem jogador impressionou todos com a sua estrutura física notável, para além das suas qualidades técnicas e da sua força física, o que deixou vários jogadores da equipa principal, que não haviam treinado muito com ele, bastante surpreendidos com o seu nível.

3 minutos suficientes

Toncará aproveitou o primeiro jogo de pré-temporada do Barcelona antes do arranque da época para provar o seu valor, ao marcar o terceiro golo dos blaugrana na vitória sobre o CE Europa (4-1) na passada sexta-feira, depois de receber um passe de Àlex González e arrancar para atirar a bola às redes de forma espantosa, apesar da apertada marcação defensiva.

O mais notável é que o golo surgiu apenas 3 minutos depois de ter entrado em campo no estádio Tito Vilanova, onde Flick fez alterações totais no onze após o intervalo, confirmando o impacto assinalável que o jovem jogador havia demonstrado nos treinos anteriores, o que levou o treinador alemão a dar-lhe a oportunidade mais cedo.

Permanência possível

Toncará tem plena consciência de que o caminho à sua frente é longo, e de que, em princípio, deverá jogar esta época na equipa B, mas o seu desempenho notável no estágio de preparação deixou todas as opções em aberto, incluindo a possibilidade de permanecer na equipa principal, sobretudo perante a lesão de alguns jogadores (Ronald Araújo, Alejandro Balde e Fermín) e a iminente cedência por empréstimo de Marc-André ter Stegen ao Ajax de Amesterdão.

O Barcelona prepara-se atualmente para uma digressão de preparação em Inglaterra, onde Flick planeia manter o núcleo da equipa base que o acompanhou desde o início do período de preparação para a época, dada a continuada ausência dos restantes jogadores internacionais (todos os jogadores espanhóis, Koundé e Gordon) que se encontram de férias após o Mundial de 2026.

As fontes garantiram que Flick continuará seguramente a observar Toncará de perto durante a digressão de preparação, apesar de este ainda ter muito a aprender, como é expectável nesta idade, mas possui um potencial imenso que faz dele o grande talento a surgir da academia de La Masia, e que sem dúvida continuará a ocupar as manchetes dos jornais no período que se avizinha.

Recorde-se que Toncará é o mais jovem do atual grupo que se prepara para a nova época, mas a sua estrutura física robusta e as suas elevadas qualidades técnicas fizeram-no sobressair face a muitos jogadores mais velhos, num claro indício de que o Barcelona poderá estar diante de uma nova estrela em ascensão da célebre fábrica de talentos de La Masia.