O Al Ittihad devolveu seu jogador Unai Hernández à Espanha, mas especificamente à segunda divisão, depois de ele ter sido um dos talentos emergentes mais destacados do Barcelona.

O Al Ittihad publicou um comunicado, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual anunciou sua concordância em emprestar o meia espanhol Unai Hernández ao Girona até o fim da próxima temporada.

Assim, Unai retorna à Espanha, e também à região da Catalunha, após uma temporada e meia desde a saída de seu antigo clube, o Barcelona, mas será obrigado a jogar na segunda divisão, para a qual o Girona foi rebaixado.

O Al Ittihad contratou o jogador de 21 anos em janeiro de 2025, por 5 milhões de euros, depois de o atleta ter recusado renovar seu contrato com o Barcelona, diante da falta de sua promoção ao time principal até aquele momento.

Hernández disputou apenas 10 partidas pelo Al Ittihad, nas quais marcou um único gol e deu 3 assistências, antes de jogar emprestado ao Al Shabab na última temporada, mas deu apenas uma única assistência em 21 partidas.

Apesar de o jovem jogador carregar o título de sucessor de Xavi Hernández, ídolo do Barcelona, ele não conquistou a admiração do alemão Jens Vissing, treinador do Al Ittihad, o que levou o clube a decidir emprestá-lo novamente, desta vez ao Girona.

Vale lembrar que o contrato de Unai Hernández com o Al Ittihad se estende até 2028, o que significa que ele estará a uma temporada da saída após o fim de seu empréstimo ao Girona.