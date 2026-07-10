Um novo recorde histórico... Será que Yamaal seguirá os passos de Pelé em sua primeira Copa do Mundo?

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, tem a chance de entrar para a história em grande estilo, seguindo os passos do lendário brasileiro Pelé, após ter sido titular na partida contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo.

A seleção espanhola enfrenta a Bélgica, daqui a pouco, no Estádio Sofi, em Los Angeles, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A escalação titular da seleção espanhola contou com a presença de Lamine Yamal, além de seu companheiro no Barcelona, o zagueiro Pau Kubarsi; ambos ainda não completaram 20 anos.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a seleção da Espanha é a primeira a escalar jogadores com menos de 20 anos como titulares em uma partida das quartas de final da Copa do Mundo em 68 anos.

A última seleção a fazer isso foi o Brasil, durante o confronto contra o País de Gales, na Copa do Mundo de 1958, quando o lendário Pelé era um desses dois jogadores, com apenas 17 anos de idade.

Naquela partida, Pelé marcou seu primeiro gol na história da Copa do Mundo, levando a seleção brasileira à classificação para as semifinais, antes de seguir em frente até chegar à final e conquistar o título pela primeira vez na história.

Yamal espera seguir os passos de Pelé em sua primeira Copa do Mundo, marcando um gol nas quartas de final — que seria seu segundo na competição —, levando a seleção à semifinal e, por fim, conquistando o título pela segunda vez na história, depois de 2010.