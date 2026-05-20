Um novo Henderson no Ajax? “Para isso, Jordi Cruijff não precisa da aprovação dos seus olheiros”

O “novo” diretor técnico do Ajax, Jordi Cruijff, terá pela frente uma primeira janela de transferências intensa e interessante. O time de Amsterdã decepcionou bastante este ano, terminando em quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie, o que torna necessária uma renovação de qualidade neste verão. Nesse contexto, um nome surge com frequência: o de Daley Blind.

Na coluna para a Voetbal International, Hans Kraay Júnior aborda o possível retorno do ex-capitão e as controvérsias em torno da figura de Jordi Cruijff e da colaboração com os olheiros. Ainda há muito o que se discutir sobre isso, principalmente porque o diretor técnico estaria agindo de forma autônoma.

“Os olheiros do Ajax parecem estar muito irritados com Jordi Cruijff”, começa Kraay. “Eles o acusam de agir sozinho, junto com seu braço direito, o olheiro espanhol Joel Lara.”

Além disso, Kraay afirma que isso não precisa ser um grande problema, especialmente considerando as recentes contratações do Ajax nos últimos anos. “Parece-me totalmente lógico que, de vez em quando, alguns olheiros sejam ignorados no Ajax. Afinal, que jogadores empolgantes eles trouxeram nos últimos anos?”, questiona Kraay.

No entanto, quando se trata do retorno de Blind, Cruijff não vai perder o sono com essas acusações dirigidas a ele, acredita o analista da ESPN. “Ele vai continuar alegremente com a renovação do Ajax e também não vai perguntar aos olheiros o que acham de Daley Blind, pois ele viu Blind jogar bastante nos últimos três anos.”

Além disso, ele está convencido do valor agregado de Blind, caso ele volte a jogar no Johan Cruijff ArenA no ano que vem. “Se você foi titular em 101 partidas na LaLiga, sem ter problemas em nenhuma posição, então deve conseguir fazer isso no Ajax por mais um ano, não é?”

"Para assumir o papel de Henderson, o Jordi não precisa de nenhuma autorização dos seus olheiros", conclui ele.