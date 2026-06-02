O primeiro campo de futebol Lay's RePlay a ser inaugurado na Europa Oriental foi oficialmente inaugurado antes da final da Liga dos Campeões da UEFA deste sábado, com o objetivo de reunir a comunidade em torno da alegria do futebol.

O campo Lay's RePlay em Budapeste oferece maior acesso ao futebol, ao mesmo tempo em que demonstra como a inovação e a sustentabilidade podem gerar valor local de longo prazo. O campo faz parte de uma rede internacional de locais Lay's RePlay, com aproximadamente quatro milhões de embalagens de batatas fritas reaproveitadas para ajudar a criar uma instalação esportiva comunitária de alta qualidade, construída para ser usada, compartilhada e mantida ao longo do tempo.





Nyúldomb se torna a mais recente sede do Lay's RePlay, coincidindo com a cidade recebendo a final da Liga dos Campeões da UEFA — um evento monumental que atrai a atenção global do futebol para um ambiente comunitário local e reflete o compromisso de longa data da Lay's com a comunidade do futebol e seu papel como parceira oficial da final da Liga dos Campeões da UEFA.

Em linha com a iniciativa mais ampla do Lay's RePlay, o campo de Budapeste pretende representar mais do que apenas infraestrutura. Ele faz parte do PepsiCo Positive (pep+), a agenda mais ampla da empresa focada em gerar resultados positivos tanto para as pessoas quanto para o planeta, e é concretizada por meio de parcerias com a Fundação da UEFA para as Crianças e a Common Goal.

Lay's RePlay

Esse compromisso compartilhado se refletiu no evento de inauguração, que contou com a presença do jogador da seleção húngara e estrela do Liverpool, Dominik Szoboszlai, bem como da meio-campista do Újpest FC e jogadora da seleção feminina da Hungria, Orsolya Dencz, ambos embaixadores da Lay's.

“Ainda me lembro de como era ser uma criança com grandes sonhos e uma bola nos pés”, diz Szoboszlai. “Momentos como esses ficam na memória. Hoje, como embaixador da Lay's, tenho a chance de retribuir e apoiar jovens que estão no início de sua jornada. É algo que realmente valorizo. Sonhe grande, trabalhe mais do que qualquer outra pessoa e nunca duvide de que seu caminho pode levá-lo mais longe do que você jamais imaginou.”

Lay's RePlay

Dencz acrescenta: “Como jogador de futebol, sei o quanto é importante ter um espaço onde você se sinta bem-vindo, apoiado e livre para jogar. Tenho orgulho de fazer parte de um momento que mostra como o esporte pode inspirar, incluir e empoderar a próxima geração aqui mesmo em Nyúldomb.”

O evento deu grande ênfase a passar um tempo significativo com os jovens da comunidade local, com embaixadores e convidados participando ativamente de atividades em campo, jogos e desafios de habilidade ao lado deles.

Por meio de brincadeiras compartilhadas, interações informais e momentos de futebol ao vivo, o lançamento se tornou uma experiência prática e envolvente que refletiu o espírito do Lay's RePlay. Após o grande pontapé inicial, o campo passa a ser usado diariamente pela comunidade — aberto a todos, com programas regulares e estruturados, projetados para apoiar os jovens.

Lay's RePlay

Adam Warner, vice-presidente de Parcerias Globais de Esportes e Entretenimento da PepsiCo, comenta: “O Lay's RePlay é uma iniciativa global baseada em uma crença simples: o futebol pode criar oportunidades reais para os jovens e promover mudanças positivas nas comunidades ao redor do mundo.”

"Desde o seu lançamento em 2021, o programa cresceu para 12 campos em cinco continentes, demonstrando que esse modelo funciona em grande escala. O que torna o RePlay tão eficaz é que cada campo combina ambição global com relevância local — gerando um impacto inclusivo e liderado pela comunidade, ao mesmo tempo em que incorpora a sustentabilidade por meio da nossa agenda PepsiCo Positive."

Warner continua: “O futebol é uma linguagem universal. Para crianças que começam a praticar futebol ainda pequenas, ele realmente gera confiança e desenvolve o trabalho em equipe. Isso ajuda muito no desenvolvimento dessas crianças, e as oportunidades que isso pode criar para elas no futuro são muito especiais.

Lay's RePlay

"Isso pode muito bem ser o início de uma carreira maravilhosa. Minha visão é que uma das crianças que jogarem neste campo nas próximas semanas esteja disputando uma final da Liga dos Campeões da UEFA aqui mesmo em Budapeste, talvez em 2046."

A iniciativa global, lançada pela Lay’s e pela Fundação da UEFA para as Crianças, transforma embalagens vazias de batatas fritas em campos de futebol sustentáveis e com pegada zero. Até o momento, o Lay’s RePlay já levou campos e programas comunitários relacionados a 12 cidades em 11 países: da África do Sul, Reino Unido, Brasil, Itália, México e Estados Unidos ao Egito, Turquia, Colômbia, Espanha e Portugal — atendendo a mais de 20.000 membros da comunidade em todo o mundo.

Lay's RePlay

Carine N'koué, secretária-geral da Fundação da UEFA para as Crianças, afirma: “A Fundação da UEFA para as Crianças foi criada para usar o poder e o espírito do futebol para apoiar crianças que enfrentam circunstâncias difíceis e acesso limitado a oportunidades. Projetos como o Lay's RePlay refletem esse propósito de maneira muito concreta — transformando o futebol em uma fonte de esperança, desenvolvimento e inclusão para os jovens.”

“Na Common Goal, nossa missão é aproveitar o poder do futebol para impulsionar a educação, a inclusão e a mudança social de longo prazo em todo o mundo”, acrescenta o Dr. Vladimir Borkovic, fundador da Common Goal.

“Por meio de nossa parceria global com o Lay’s RePlay, conseguimos dar vida a essa missão de forma muito tangível — criando espaços que atendem às comunidades locais, como aqui em Nyúldomb, onde os jovens podem brincar, aprender e sentir um senso de pertencimento.”